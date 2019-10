Rokt schließt Investitionsrunde über 48 Mio. USD der Serie C ab, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben

Die Gesamtinvestition in den profitablen Technologieführer erhöhtsich durch die Finanzierungsrunde unter der Führung von TDM GrowthPartners auf 82 Millionen US-Dollar.London (ots/PRNewswire) - Rokt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=1472147511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D1021163808%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frokt.com%252F%26a%3DRokt&a=Rokt), weltweit führender Anbieter vonMarketing-Technologien im E-Commerce, gab heute eine Investition von48 Millionen US-Dollar der globalen Investmentgesellschaft TDM GrowthPartners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=2382115915&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D2999559149%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tdmgrowthpartners.com%252F%26a%3DTDM%2BGrowth%2BPartners&a=TDM+Growth+Partners) sowiebestehenden Investoren bekannt. Das Kapital wird dazu beitragen,Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, damit Rokt den E-Commerceweiterhin intelligenter, schneller und besser machen kann.Rokt hat den E-Commerce verändert, indem es auf der Tatsacheaufbaut, dass private und geschäftliche Online-Käufer zunehmendpersonalisierte und relevante Erfahrungen erwarten. Die von Roktentwickelte Technologie erschließt das verborgene Potenzial in jedemeinzelnen Transaction Moment(TM), so dass Kunden ihrer Konkurrenzimmer einen Schritt voraus sind, schneller iterieren und lernen undein relevanteres Kundenerlebnis bieten können."Da wir unser bisher stärkstes Jahr mit einem Umsatz von über 100Mio. US-Dollar abschließen, freuen wir uns, TDM Growth Partners nichtnur als Investor, sondern auch als langfristigen strategischenPartner gewinnen zu können", sagte Bruce Buchanan, CEO von Rokt. "TDMhat eine hervorragende Erfolgsbilanz bei Investitionen inwachstumsstarke globale Technologieunternehmen und verfolgt Ansätzemit langfristigem Horizont. Die Investitionen und strategischenLeitlinien dieses Partners werden es uns ermöglichen, unsereInvestitionen in Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, umunseren Kunden intelligentere E-Commerce-Lösungen und bessereErfahrungen für ihre Kunden zu bieten."Rokt hat kürzlich den B2B-Marktplatz OfferLogic übernommen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=1613609926&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D4276836291%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokt-makes-second-major-tech-acquisition-bringing-e-commerce-transformation-to-new-market-sectors-300920741.html%26a%3Dacquired%2BB2B%2Bmarketplace%2BOfferLogic&a=den+B2B-Marktplatz+OfferLogic+%C3%BCbernommen) und den ersten Chief Financial Officer ernannt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=3136829699&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D2524336896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Frokt-appoints-first-cfo-to-drive-next-phase-of-growth-300920055.html%26a%3Dappointed%2Btheir%2Bfirst%2BChief%2BFinancial%2BOfficer&a=ersten+Chief+Financial+Officer+ernannt). Das Unternehmen löst komplexeHerausforderungen im E-Commerce für globale Kunden wie Live Nation,Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia und Wells Fargo. Die firmeneigeneTechnologie des Unternehmens basiert auf Machine Learning und KI.Diese bietet einen Mehrwert durch Relevanz und neue Einnahmequellen,indem sie sicherstellt, dass jeder Schritt in einerE-Commerce-Transaktion die optimale Aktion für jeden einzelnen Kundenist. Rokt ist derzeit in 11 Ländern mit mehr als 220 Mitarbeiternweltweit tätig."TDM ist weltweit tätig, um in Unternehmen zu investieren, dienachhaltige und langfristige Wachstumsprofile aufgebaut haben, undwir wissen, dass dies bei Rokt der Fall ist", sagte Tom Cowan,TDM-Partner. "Wir freuen uns, unser Portfolio erfolgreicherTechnologieunternehmen, zu denen Unternehmen wie Twilio, LiveRamp undMindbody in den USA sowie Tyro, Aconex und CultureAmp in Australiengehören, um ein weiteres einzigartiges, hochskalierbares und schnellwachsendes Unternehmen zu erweitern. Wir freuen uns darauf, Rokt beider Weiterentwicklung von Weltklasse-Technologien zur Transformationdes E-Commerce zu unterstützen."Tom Cowan wird neben Bruce Buchanan, John Ho, Tek Heng und TusharRoy im Vorstand sitzen. Cowan, der derzeit im Vorstand von Guzman yGomez tätig ist, verfügt über umfangreiche Erfahrung alsleistungsstarker Investor und Vorstandsmitglied.Ebenfalls in den Vorstand aufgenommen wurde der Chief OperatingOfficer von Groupon, Steve Krenzer, der über langjährigeunternehmerische und digitale Erfahrungen verfügt. Krenzer bringtumfangreiche Kenntnisse in Skalierung und Domains in denRokt-Vorstand ein."Nachdem ich mehrere globale Unternehmen sowohl im E-Commerce alsauch in der Marketing-Technologie aufgebaut und weiterentwickelthatte, darunter Groupon, Core Digital Media und Experian, konnte ichdas Potenzial von Rokt, seiner Weltklasse-Technologie und visionärenMission von Anfang an sehen", sagte Krenzer. "Ich freue mich, mitBruce, Tom und dem Rest des Vorstands bei der Entwicklung dieserVision zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei seiner weiterenExpansion in den USA und darüber hinaus zu unterstützen."Die Aufnahme dieser Vorstandsmitglieder sowie die zusätzlicheFinanzierung bilden eine solide Grundlage für das weitere schnelleWachstum von Rokt.Für weitere Informationen über Rokt besuchen Sie bitte rokt.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=772677095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D2824801465%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frokt.com%252F%26a%3Drokt.com&a=rokt.com).Für weitere Informationen zu TDM Growth Partners besuchen Siebitte tdmgrowthpartners.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=3159063958&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D2035502042%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tdmgrowthpartners.com%252F%26a%3Dtdmgrowthpartners.com&a=tdmgrowthpartners.com).Für weitere Informationen über die Investition wenden Sie sichbitte an press@rokt.com.INFORMATIONEN ZU ROKTRokt ist der weltweit führende Anbieter von Marketing-Technologienfür E-Commerce-Anwendungen. Wenn Kunden online einkaufen, erwartensie zunehmend personalisiertere und relevantere Erfahrungen. Wirerschließen das verborgene Potenzial in jedem einzelnen TransactionMoment(TM).Rokt wurde in Sydney gegründet und ist heute in den USA, Kanada,Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland,Singapur, den Niederlanden, Spanien und Japan tätig.Zu unseren Kunden gehören Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy,Expedia, Wells Fargo, Vistaprint und HelloFresh.Erfahren Sie mehr unter rokt.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2626182-1&h=1902148325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2626182-1%26h%3D1723421696%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rokt.com%252F%26a%3Drokt.com&a=rokt.com).INFORMATIONEN ZU TDM GROWTH PARTNERSTDM Growth Partners ist eine globale Investmentgesellschaft mitBüros in Sydney und New York.TDM investiert in schnell wachsende Unternehmen, die vonengagierten Managementteams geleitet werden. Unser einzigartiges undflexibles Mandat ermöglicht es uns, weltweit in öffentliche undprivate Unternehmen zu investieren.TDM arbeitet in langfristigen Zeithorizonten und engagiert sichfür den Aufbau von Unternehmen, auf die wir stolz sind. Wir habeneinen stark fokussierten Anlageansatz mit einem Portfolio von nichtmehr als 15 Anlagen weltweit. TDM ist in der Lage, Kapital in Höhevon bis zu 125 Millionen Dollar pro Investition einzusetzen.