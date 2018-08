Rohstoffpreise um 25 Prozent gestiegen - Geflügelhalter fordern höhere Abnahmepreise für Geflügelfleisch

Berlin (ots) - Die in den vergangenen Wochen deutlichangestiegenen Futtermittelpreise bringen die deutschen Geflügelhalterin große Schwierigkeiten. Bedingt durch die in Nord- undOstdeutschland anhaltende Dürre mit teils dramatischen Ernteausfällengehen die Preise für Mischfutter aktuell signifikant nach oben. Soliegen die Preise für Weizen, zentraler Bestandteil des Futters fürHähnchen und Puten, derzeit rund 25 Prozent über Vorjahresniveau -Tendenz steigend.Da die Kosten für Futtermittel den ganz überwiegenden Teil derGesamtkosten in der Hähnchen- und Putenerzeugung ausmachen, hat dieseEntwicklung logische Konsequenzen: Die Kosten für die Erzeugung gehendeutlich nach oben, entsprechend sind für die Hähnchen- undPutenhalter von ihren Vermarktern derzeit auch höhere Auszahlungenfür die gelieferten Tiere zu erwarten. "Es kann aber nicht sein, dassallein die Erzeuger und Vermarkter auf den höheren Kosten sitzenbleiben - zumal diese auf extremer Witterung beruhen, auf die niemandeinen Einfluss hat", sagen Thomas Storck, Vorsitzender des VerbandesDeutscher Putenerzeuger e. V. (VDP), und Rainer Wendt, Vorsitzenderdes Bundesverbandes bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V. (BVH).Die beiden Vizepräsidenten des ZDG Zentralverband der DeutschenGeflügelwirtschaft e.V. fordern in dieser AusnahmesituationSolidarität auch vom Lebensmitteleinzelhandel: "Der LEH istgefordert, die Abnahmezahlungen entsprechend anzuheben. Und auch dieVerbraucher sollten bereit sein, mehr für Geflügelfleisch zubezahlen."Pressekontakt:ZDG Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.Christiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 710117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.deInternet: www.zdg-online.deOriginal-Content von: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell