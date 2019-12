Rohstoffmanager reagieren auf Konjunkturflaute / Abschwung und ungelöste Handelskonflikte schlagen sich deutlich in der INVERTO-Rohstoffstudie nieder (FOTO)

Köln (ots) - Die abgekühlte Konjunktur und die zunehmenden Handelskonfliktedominieren die diesjährige Rohstoffstudie von INVERTO. Während im vergangenenJahr der Mangel an Rohstoffen und Personal die Entscheider beunruhigten,bedrohen in diesem Jahr wirtschaftliche Unsicherheit und rückläufigeAbsatzmengen den Unternehmenserfolg. INVERTO, auf Einkauf und Supply ChainManagement spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, befragte bereitszum 10. Mal Geschäftsführer und Einkaufsleiter nach Erwartungen und aktuellerPraxis im Rohstoffeinkauf.Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache: Während sich der Prozentsatzderer, die einen Absatzrückgang befürchten, im Vergleich zum Vorjahr mehr alsverdoppelt hat (41% gegenüber 19%), sorgen sich nur noch halb so viele Befragtewie zuvor darum, benötigte Rohstoffe nicht beschaffen zu können (29% versus58%). Ganze 60% der Studienteilnehmer rechnen angesichts der Entspannung auf denRohstoffmärkten mit moderat sinkenden Preisen. Eine Ausnahme bilden Strom, Ölund Gas - für die Energieträger wird mit einem weiteren Preisanstieg gerechnet.Ursache für die trotz Wirtschaftsflaute eher vorsichtige Prognose könnenHandelskonflikte und politische Regularien sein: 46% der Befragten erwarten,dass Gesetzesänderungen einen Einfluss auf die Rohstoffpreise haben, 44% sehenStrafzölle als Risikofaktor. Über 80% der Unternehmen gehen davon aus, dassHandelsbarrieren künftig noch stärker als politisches Mittel genutzt werden.Schwankende Rohstoffpreise beeinflussen massiv das GeschäftsergebnisFür Unternehmen erweist sich dies als enormes Risiko: 76% der Studienteilnehmergeben an, dass schwankende Rohstoffpreise das größte Problem für den Einkaufdarstellen, während 71% sagen, die Entwicklung der Rohstoffpreise habemaßgeblichen Einfluss auf ihr Geschäftsergebnis.Um sich vor Preissteigerungen durch protektionistische Maßnahmen zu schützen,vereinbaren 70% der Unternehmen langfristige Verträge. Über 60% der Befragtensuchen neue Lieferanten in anderen Beschaffungsländern oder verschiebenProduktionsvolumina zwischen ihren Lieferanten. Zugleich werden dieSicherheitsbestände in den Lagern von 36% der Teilnehmer weiter ausgebaut.Weniger Langfristverträge, mehr Akzeptanz von Preisgleitklauseln undTagespreisenGerade bei Langzeitverträgen zeigt sich aber, dass auch unter den Lieferantendas Risikobewusstsein gestiegen ist: So ist bei fast 50% der Abschlüsse derZeitraum, in dem ein Festpreis gilt, verkürzt worden. Gut die Hälfte (52%) allerVerträge enthalten Preisgleitklauseln, die bei steigenden Rohstoffpreisen dieWeitergabe der Mehrkosten ermöglichen.Nicht alle Befragten konnten Festpreisverträge realisieren: 41% derStudienteilnehmer akzeptierten in den vergangenen 12 Monaten zumindest für einenTeil ihrer benötigten Rohstoffe Preise vom Spotmarkt - obwohl eigentlich nur 16%dies beabsichtigten. Hier spiegelt sich die Anspannung der Märkte durch dieHochkonjunktur ebenso wider wie die gestiegene wirtschaftspolitischeUnsicherheit.Politik soll Rahmenbedingungen für die Rohstoffsicherung verbessernEin aktives Engagement für die Versorgung mit notwendigen Rohstoffen, das etwadurch die Beteiligung an Minen oder anderweitige vertikale Integrationrealisiert werden kann, prüfen derzeit nur 20% der befragten Unternehmen. Um aufdiesem Gebiet aktiv werden zu können, brauchen Unternehmen allerdings eingewisses Rohstoffvolumen im Einkauf.So überrascht es nicht, dass viele Studienteilnehmer Handlungsbedarf bei derPolitik verorten: Fast 59% der Befragten sind der Meinung, dass die Politik aufinternationaler Ebene - etwa der Europäischen Union - Lösungen zur strategischenRohstoffsicherung finden soll, während sich 29% eine Verbesserung der nationalenRahmenbedingungen für die Rohstoffsicherung wünschen.Über die RohstoffstudieINVERTO befragte für die Studie 87 Geschäftsführer, Vorstände und Einkaufsleiteraus dem deutschsprachigen Raum und Großbritannien. Rund zwei Drittel derBefragten sind in Industrieunternehmen tätig, während sich das restliche Drittelauf Handel, Dienstleistungen und Bau verteilt. Fast 60 Prozent der Unternehmenhaben ein Einkaufsvolumen von über 100 Millionen Euro jährlich. Interessierteerhalten die ausführlichen Studienergebnisse kostenlos hier:https://www.inverto.com/rohstoffstudie-2019.Über INVERTOINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer der führendenSpezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa.Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertung vonPotenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über deren Umsetzung vorOrt bis zur Professionalisierung der gesamten Supply Chain.Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt INVERTO Unternehmeninsbesondere bei der Umsetzung von Effizienzsteigerungen und hilft ihnenwettbewerbsfähig zu bleiben. 