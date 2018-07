Rohstofffirma Blackstone Resources wagt Börsengang – Batteriemarkt im Fokus

Baar (awp) - An der Schweizer Börse kommt es zu einem kurzfristig angekündigten Börsengang: Das Rohstoffunternehmen Blackstone Resources will seine Aktien bereits am kommenden Montag an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. Die Gesellschaft sieht Wachstumspotenzial im Markt der Batteriemetall, das man nutzen möchte.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten