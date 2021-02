Rohstoffe und Dividenden: Gute Dividenden

Liebe Leser,

nach dem Finanzmarktschock rund um die Short-Seller auf Gamestop geht es an den Börsen nun wieder etwas normaler zu. Dennoch scheinen die Kurse nicht mehr so stark zu steigen, wie es sich mancher Aktionär in den vergangenen Wochen erträumt hätte. Die Höchstkurse sind erreicht – und damit ist für viele Value-Unternehmen derzeit auch der Schwung draußen.

