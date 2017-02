Rohstoffe: Welche Rohstoffe haben 2017 bisher am besten performt? (Silber, Kupfer, Gold, Öl)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer LME Rolling":

in dieser Analyse wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen, wie die liquidesten Rohstoffe in 2017 performt haben. Soviel sei gesagt, die meisten haben sich bis dato positiv entwickelt. Jedoch gibt es einen wirklich negativen Ausreißer. Es handelt sich dabei um Erdgas. Der Rohstoff hat in diesem kurzen Jahr bereits 29 % an Wertverlust verzeichnet und damit den Aufwärtstrend aus dem vergangenen Jahr nun deutlich unterschritten.

Silber ist der beste Performer

Silber hat in diesem Jahr am besten performt. Bis dato steht ein Wertgewinn von 12,5 % zu Buche, dicht gefolgt von Platinum mit 10,4 % und Kupfer mit 10,0 % . Die vier nächsten Plätze reihen sich wie folgt ein: Kaffee (9,4 %), Gold (7,0 %), Weizen (7,0 %) und Mais (4,5 %). Zu den Verlierern (Stand 21.02.2017) gehörten Öl (-0,9 %), Orangensaft mit -9,3 % und wie bereits erwähnt Erdgas mit -29 % an Wertverlust.

Überwiegend positive Entwicklung

Das zeigt, dass die Nachfrage nach den oben genannten Rohstoffen womöglich immer weiter zunimmt. In Anbetracht eines weiterhin überaus stabilen US-Dollars lässt sich eine relative Stärke bei einzelnen Rohstoffen erkennen.

