Rohstoffe, Tech & andere Dinge: Warum ich nicht in Zyklen denke

Ist der Tech-Zyklus vorbei und werden Rohstoffe und Rohstoff-Aktie in den kommenden Börsenjahren das Marktgeschehen bestimmen? Möglich. Mit Sicherheit kann das niemand sagen, die derzeitige Unsicherheit und die Volatilität bei den entsprechenden Aktien zeigen jedoch, dass etwas Bewegung in gewisse Dinge hineinkommt.

Zweifelsohne existieren Zyklen an den Börsen. Mal ist es Tech, dann wieder Value, oder eben Rohstoffe, die in der Gunst der Investoren steigen.

Trotzdem versuche ich als Investor nicht, in Zyklen zu denken oder ihnen gar zu folgen. Mir geht es langfristig (und nicht mittelfristig, was übrigens ein Grund dafür ist) um etwas anderes. Das kann auch dir helfen, den richtigen Fokus und die richtige Mitte für das erfolgreiche Investieren zu wahren.

Tech, Rohstoffe und Co.: Darum denke ich nicht in Zyklen

Das Denken in Zyklen wie einem Tech-Zyklus oder einem anderen, der eher Rohstoffe favorisiert, führt zu einem für mich nicht zwangsläufig zielführenden Fokus. Als Investor jagt man eigentlich nur nach kurz- bis mittelfristigen Trends. Nicht jedoch nach unternehmensorientierten, guten Unternehmen, von denen man langfristig profitieren möchte.

Natürlich sieht eine Shell-Aktie auf einem Ölpreis von über 100 US-Dollar je Fass wieder bedeutend attraktiver aus. Aber das ist der springende Punkt: Auf einem WTI-Preis von -39 US-Dollar im Jahre 2020 hat die Shell-Aktie keine gute Figur gemacht. Wer nach Trends und Zyklen jagt, der blendet aus, dass sich die Stimmung wieder drehen kann.

Als Foolisher Investor suche ich daher lieber nach guten Unternehmen, an denen ich in guten oder auch in schlechten Zeiten beteiligt sein möchte. Das kann das Tech-Segment umfassen, vielleicht als Beimischung sogar andere zyklische Bereiche. Mal womöglich auch Rohstoffe, wobei ich das Engagement hier aufgrund der volatilen Marktbedingungen der physischen Grundstoffe eher meide. Aber im Kern geht es mir um das Unternehmen, das Wachstumspotenzial und die unternehmensorientierte Erfolgsgeschichte. Und nicht um die Frage, ob der Markt in den nächsten Jahren eher in die eine oder in die andere Richtung tendiert.

Eine wichtige Überzeugung

In Zyklen zu denken und bei Tech oder Rohstoffen temporäre Schwerpunkte zu setzen mag für Trader eine Strategie sein. Unternehmensorientierte Investoren wie auch Warren Buffett messen dem kurz- und mittelfristigen Erfolg jedoch keinerlei Bedeutung bei. Sie konzentrieren sich einfach auf gute Unternehmen zu einem fairen Preis in dem Wissen, dass der Aktienkurs früher oder später dem operativen Erfolg nachfolgt.

Das ist für mich die einzige Strategie, die zählt. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich in einigen Zyklen weniger erfolgreich aussehe. Aber es stellt mein Portfolio auf ein für mich wetterfesteres Fundament sowie auf eines, von dem ich ultralangfristig ausgerichtet glaube, dass ich nicht andauernd bei einem wechselnden Zyklus eine Veränderung vornehmen muss.

Der Artikel Rohstoffe, Tech & andere Dinge: Warum ich nicht in Zyklen denke ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

