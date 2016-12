Rohstoffe: Da war jede Menge Musik drin! (Rio Tinto, BHP Billiton, Barrick Gold, Glencore, Vale)

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

2015 kollabierten die Rohstoffe. Anschließend fielen auch die Aktienkurse der Rohstoffproduzenten ins Bodenlose. Viele Anleger reagierten frustriert auf die Entwicklung und schworen den volatilen Märkten ab. Doch an der Börse sollte man Verlusten nicht zu lange nachtrauern. Denn dem Absturz folgt häufig genug die Wiederauferstehung. So auch bei den Rohstoffen. Kupfer, Zink, Eisen, Gold und Aluminium zogen 2016 wieder deutlich an – entgegen den Prognosen vieler Experten. Wer die Nerven behielt und zu Jahresbeginn in Rohstoffaktien investierte, wurde im zurückliegenden Jahr reich belohnt. Die spektakulärsten Erfolge:

Rio Tinto + 71 %

Das Bergbauunternehmen ist nicht auf ein einzelnes Erz spezialisiert, sondern baut sowohl Gold, Diamanten, Kupfer, Aluminium, Eisen, Uran als auch Kohle und Industriemetalle ab. Durch die breite Diversifizierung partizipierte die Aktie an allen Fronten. Im Januar notierte der Kurs noch bei rund 23 Euro. Nun sind es fast 40 Euro.

BHP Billiton +95 %

Der britisch-australische Konzern verdient sein Geld unter anderem mit dem Abbau von Eisenerz, dessen Preis sich 2016 verdoppelte. Schuld an der Preisexplosion trugen die chinesischen Stahlkonzerne. Sie kündigten an, ihre Produktionskapazitäten deutlich zu erhöhen. Dadurch kletterte die Aktie von BHP Billiton im Laufe des Jahres um 95 %.

Barrick Gold +101 %

Bis Ende Juni glänzten die führenden Goldproduzenten mit Kurszuwächsen im dreistelligen Prozentbereich. Doch im zweiten Halbjahr kam der Goldrausch zum Erliegen. An der Börse trennt sich die Spreu vom Weizen. Als Sieger ging Weltmarktführer Barrick Gold hervor, der noch mehr als einen steigenden Goldpreis zu bieten hatte. Der Konzern hatte seine Betriebskosten enorm absenken und zudem seine drückende Schuldenlast merklich abbauen können. Dem Unternehmen, das auch an Kupfer verdient, werden am Markt gute Zukunftschancen eingeräumt.

Glencore +235 %

Der Schweizer Konzern ist weltweit führend im Handel mit Rohstoffen aller Art. Das Handeslssortiment reicht von landwirtschaftlichen Produkten über Energie bis hin zu Mineralien und Metallen. Noch im Januar fiel Glencore-Aktie auf ein Rekordtief 95 Cent. Das Unternehmen hatte aufgrund des Preisverfalls an den Rohstoffmärkten Milliardenverluste eingefahren. Wer hier einstieg, benötigte wirkliche starke Nerven. Jetzt dürfen sich diese wagemutigen Anleger über einen Gewinn von 235 % freuen – Glückwunsch!

Vale +400 %

Vale konnte vor allem vom steigenden Eisenerzpreis profitieren. Der brasilianische Konzern hält 35 % aller Marktanteile. Die Aktie machte aufgrund der explodierenden Rohstoffpreise einen gewaltigen Satz. Von 1,50 Euro zu Beginn des Jahres ging es hinauf auf 7,50 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 400 %!

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

