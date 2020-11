Rohstoffe: Bleibt der Gold-Boom?

Im Rohstoffkomplex ist Gold eine der großen Geschichten dieses Jahres, eine, die natürlich auch auf börsengehandelte Fonds durchsickert. So ist beispielsweise der SPDR Gold Shares (NYSE:GLD), der weltweit größte goldbesicherte ETF, seit Jahresbeginn um 28,19% gestiegen.

Was geschah

Was gut für Gold ist, ist in der Regel auch gut für die Minenarbeiter, und was gut für die Minenarbeiter ist, immatrikuliert sich in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung