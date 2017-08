Rohr frei! Einfacheres Verfahren für Pipeline-Öl aus den Niederlanden Deutscher und niederländischer Zoll schließen Vereinbarung

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Bonn (ots) - Die Generalzolldirektion mit Sitz in Bonn und derniederländische Zoll treffen morgen eine bilaterale Vereinbarung überein vereinfachtes steuerliches Verfahren bei dergrenzüberschreitenden Beförderung von Mineralölprodukten durch dieRotterdam-Rhein-Pipeline. Über die von Rotterdam entlang derRheinschiene verlaufende Pipeline erreichen jährlich ca. 15 MillionenKubikmeter steuerpflichtige Mineralölprodukte ihre deutschenEmpfänger. Die Pipeline wird in Deutschland und den Niederlandenjeweils von einer privaten Gesellschaft betrieben. Damit dieMineralölprodukte erst nach Lieferung beim jeweiligen Empfängerversteuert werden müssen und nicht bei den einspeisenden Unternehmenoder Betreibern des Pipelinenetzes, erfolgen die Beförderungen derMineralölprodukte in einem sogenannten innergemeinschaftlichenSteueraussetzungsverfahren. Für die Überwachung dieses Verfahrenssind sowohl der deutsche als auch der niederländische Zoll zuständig.Uwe Schröder, Präsident der deutschen Generalzolldirektion, betont:"Wir wollen den Betreibern ein rechtssicheres und praktikablesVerfahren für den Transport von Mineralölerzeugnissen durch diePipeline anbieten." Sowohl für die beiden Betreibergesellschaften alsauch für den Zoll bietet die Vereinbarung eineEU-richtlinienkonforme Basis für die energiesteuerrechtlicheAbwicklung der Pipelinetransporte. Das normalerweise vorgeseheneEU-Verfahren, das auf einzelne Transporte ausgelegt ist, lässt sichfür Pipelinetransporte in der Praxis nicht umsetzen, da sich einzelneBeförderungsvorgänge bei dauerhaft gefüllten Pipelines nichtabgrenzen lassen. Mit dem jetzt geschlossenen Abkommen ist für diedeutsche und die niederländische Betreibergesellschaft beiÖltransporten durch die Pipeline ein unbürokratisches, leichthandhabbares Abwicklungsverfahren gefunden. Dazu dieGeneraldirektorin Aly van Berckel des niederländischen Zolls: "DiesesAgreement ist sowohl ein Ergebnis der exzellenten Zusammenarbeit desdeutschen und des niederländischen Zolls sowie des Zolls mit denUnternehmen."Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleYvonne SchamberTelefon: 0228 303 11611Pressestelle.GZD@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell