Rohölpreis: Jetzt wird es richtig interessant für Sie

Wenn es in den kommenden Tagen nach Maßgabe der charttechnischen Analyse geht, dann dürfte der Preis für Rohöl der Sorte WTI nach oben klettern. Denn in den zurückliegenden Sitzungen ging es bereits um 8 % aufwärts. Damit ist der übergeordnete charttechnische Trend bestätigt worden. Zugleich schaffte es der Preis, die angebotenen Unterstützungen in Höhe von 64 Dollar zu bestätigen, womit sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.