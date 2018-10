Rohöl – WTI: Hohes Niveau bleibt bestehen!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Rohöl der Sorte WTI ist in den vergangenen Tagen zwar minimal schwächer geworden, dennoch sind die Notierungen auf einem sehr hohen Niveau. Es sieht so aus, als sollte es in den nächsten Sitzungen noch immer Preise von mehr als 70 Dollar / Barrel geben. Insofern sind die kleinen Schwankungen nur eine Unterbrechung auf dem Weg zu neuen Tops.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.