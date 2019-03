Rohöl: Verheißungsvoller Monatsbericht der IEA

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Internationale Energieagentur (IEA) ihren Monatsbericht zur Lage am Ölmarkt. Das Wichtigste vorweg: Nachdem in den vergangenen Jahren ein Überangebot geherrscht hat, rechnen die IEA-Energieexperten im zweiten Quartal mit einem bescheidenen Defizit in Höhe von 500.000 Barrel pro Tag. Das heißt: Die Nachfrage soll höher ausfallen als das Angebot. Für das erste Quartal wurde noch ein leichter ...

Ein Beitrag von Jörg Bernhard.