Rohlfs will in Japan für Toshiba-Ansiedlung in Kiel kämpfen

KIEL (dpa-AFX) - Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs will auf einer Asienreise für den Bau abgasarmer Lokomotiven durch Toshiba in Schleswig-Holstein werben.



Am Dienstag trifft der FDP-Politiker in Tokio auf den für diesen Bereich zuständigen Vizepräsidenten des japanischen Konzerns. "Wir haben sehr gute Argumente für Kiel als Standort für eine weitere Lokfertigung", sagte Rohlfs der Deutschen Presse-Agentur vor der Reise. Am Sonntag will der Politiker gemeinsam mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und einer Wirtschaftsdelegation zu einer mehrtägigen Asienreise aufbrechen.

Als Standort für den Bau der Hybrid-Loks bewirbt sich neben Kiel auch Rostock. Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern hat das Unternehmen bereits eine gewerbliche Förderung beantragt. Kiel ist ein traditionsreicher Lokbau-Standort. Toshiba hat an der Förde bereits den Prototypen der neuartigen Lok entwickelt und gebaut. Die Zentrale für seine europaweiten Bahnaktivitäten hat der Konzern bereits von Düsseldorf nach Kiel verlegt.

Neben einer bestehenden Produktionshalle bietet der Standort Kiel Fachkräfte mit Eisenbahntechnik-Erfahrung, sagte Rohlfs. "Ich werde deutlich machen, welche Vorzüge Kiel als Standort für eine Lokfertigung hat." Weitere Themen der Reise sind ein Besuch der Partnerregion Hyogo und eine integrierte Wasserstoffwirtschaft. "Die Japaner sind Pioniere im Bereich Wasserstoff", sagte Rohlfs. Am 31. August reist er zurück nach Deutschland./akl/DP/fba