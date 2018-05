Rohingya dürfen nicht vergessen werden (FOTO)

Berlin/Freiburg (ots) -Gemeinsame Mitteilung von Caritas international und DiakonieKatastrophenhilfeFast ein Jahr nach Beginn der brutalen Vertreibung dermuslimischen Minderheit nach Bangladesch muss die Not dervertriebenen Rohingya endlich wieder ins öffentliche Bewusstseingerückt werden. Das fordern Caritas international und DiakonieKatastrophenhilfe anlässlich ihrer gemeinsamen Aktion Die größteKatastrophe ist das Vergessen."Dass wir aktuell seltener dramatische Bilder aus Bangladeschsehen, bedeutet nicht, dass auch die Not der Menschen verschwundenist", sagt Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der DiakonieKatastrophenhilfe. "Ganz im Gegenteil: Wir befürchten, dass sich dieLage der Rohingya während der Regenzeit über die Sommermonate weiterzuspitzen wird und die provisorischen Hütten der Menschen vielerortseinfach weggespült werden.""Die Menschen müssen in stabilere und sichere Unterkünfte kommen",fordert Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes. "Vorallem, weil niemand weiß, wie die Zukunft der Rohingya aussieht undwie lange sie noch in dem Flüchtlingscamp ausharren müssen." DieRohingya gelten als Staatenlose, die sich auch in Bangladesch nichtdauerhaft niederlassen sollen. "Ihr unklarer rechtlicher Status darfaber nicht dazu führen, dass sie zum Spielball zwischen Bangladeschund Myanmar werden", kritisiert Cornelia Füllkrug-Weitzel. EinAbkommen zur Rückkehr der Rohingya zwischen den Staaten wurde zwarvereinbart, zur Umsetzung ist es bislang jedoch nicht gekommen. DieFlüchtlinge selbst haben Angst und verlangen Garantien sowieBürgerrechte, bevor sie den Schritt zurück nach Myanmar wagen. "DieWeltgemeinschaft muss ihre diplomatischen Bemühungen deutlichintensivieren, damit den Menschen nachhaltig geholfen werden kann",fordern Caritas international und Diakonie Katastrophenhilfe.Ende August des vergangenen Jahres begann die massenhafteVertreibung der Rohingya aus Myanmar. Ganze Dörfer wurdenniedergebrannt. Viele Rohingya erzählen von brutalen Massentötungenund Vergewaltigungen. Etwa 700.000 Menschen der ethnischen Minderheitsind in kürzester Zeit nach Bangladesch geflohen. Dort leben diemeisten von ihnen im Flüchtlingscamp Kutupalong nahe der Stadt Cox'sBazar. Hilfe benötigt auch Bangladesch, eines der ärmsten Länder derWelt. Auch die Bewohner und Bewohnerinnen der Umgebung des riesigenFlüchtlingscamps stehen durch Preissteigerungen und die völligüberlastete Infrastruktur vor riesigen Problemen.Caritas international und Diakonie Katastrophenhilfe sind mitihren lokalen Partnerorganisationen in dem Flüchtlingscamp inBangladesch aktiv und unterstützen die Menschen unter anderem mitLebensmitteln, Brennstoff und Kochgeschirr. Um die hygienischeSituation und die Versorgung mit sauberem Wasser in dem Camp zuverbessern, bauen die Hilfsorganisationen Latrinen mit Abwassertanksund bohren Tiefbrunnen. Caritas Bangladesch hat gemäßRegierungsvorgaben und in Kooperation mit dem UN Flüchtlingshilfswerkbereits 2.260 Übergangsunterkünfte gebaut, weitere 2.300 sindgeplant. Bisher konnten 400.000 Menschen mit den verschiedenen Hilfender beiden kirchlichen Werke erreicht werden.Caritas international und Diakonie Katastrophenhilfe weisen mitder Aktion Die größte Katastrophe ist das Vergessen jedes Jahr aufhumanitäre Katastrophen hin, die von der Öffentlichkeit wenigwahrgenommen werden.Weitere Informationen:http://www.caritas-international.de/vergessene-katastrophenwww.diakonie-katastrophenhilfe.de/vergessene-katastrophenCaritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft KarlsruheIBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02BIC: BFSWDE33KRLStichwort: Vergessene Krisen: RohingyaOnline unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Stichwort: RohingyaOnline unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Pressekontakte:Reiner Fritz, Tel.: 0761 200 515,reiner.fritz@caritas.deThomas Beckmann, Tel.: 030 65211 1443,thomas.beckmann@diakonie-katastrophenhilfe.deDiese Pressemitteilung wird von Caritas international und derDiakonie Katastrophenhilfe verschickt. Wir bitten Doppelsendungen zuentschuldigen.Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Reiner Fritz (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell