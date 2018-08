Rohingya brauchen Perspektiven

Berlin (ots) - Ein Jahr nach der Vertreibung der Rohingya sind dieZustände in den Camps weiterhin zermürbend."In den Flüchtlingslagern in Bangladesch herrscht ein Jahr nachder Flucht vor der Gewalt in Myanmar nur noch Hoffnungslosigkeit. Esgibt für die dort lebenden Rohingya keine Aussicht auf Veränderung"erklärt Peter Mucke, Geschäftsführer des Bündnis Entwicklung Hilft."Sie sind zwar mit dem Nötigsten versorgt, aber es fehlt einePerspektive. Das zermürbt die Menschen."Fast 900.000 Rohingya sind seit Ende August 2017 nach Bangladeschgeflohen. Seit einem Jahr verharren sie nun in überfüllten Camps, dieeinfachen Unterkünfte aus Planen und Bambus bieten nur wenig Schutzgegen den Regen und die Stürme während der momentanen Regenzeit.Privatsphäre ist bei der dichten Ansiedlung kaum vorhanden. StarkeRegenfälle verschärfen die Lage zusätzlich, sie verunreinigen dasTrinkwasser und Krankheiten breiten sich schneller aus. Bedingungenfür eine Rückkehr nach Myanmar sind nicht geschaffen.Und die Menschen brauchen weiterhin Unterstützung. Insbesonderedie Kinder sind mit den schlimmen Erlebnissen der Flucht und demLeben im Lager völlig überfordert, jedes vierte Kind benötigt nachAngaben der Kindernothilfe dringend psychosoziale Hilfe. NachEinschätzung der Welthungerhilfe ist zwar die Versorgung mit demNötigsten halbwegs sichergestellt, aber die Menschen sind abhängigvon den Hilfsverteilungen und haben kaum Entscheidungsmöglichkeitenfür ihre Zukunft. Weder können sie einfach in ihre Heimatzurückkehren, noch bieten sich in Bangladesch Aussichten aufVeränderung.Sorge bereitet inzwischen die mit der Hoffnungslosigkeiteinhergehende steigende Gefahr von Ausbeutung, Missbrauch undGewaltausbrüchen. Bündnis Entwicklung Hilft fordert, dass aufinternationaler Ebene dringend politische Lösungen gefunden werdenmüssen, die den Rohingya ihre Menschenrechte garantieren und einselbstbestimmtes Leben ermöglichen.Hinweise an Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen aktuelleAufnahmen aus den Camps zur Verfügung und vermitteln IhnenInterviewpartner*innen.Pressemitteilung als PDF: http://ots.de/UcIoVYMehr Informationen zum Bündnis Entwicklung Hilft:www.entwicklung-hilft.deBrot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes,Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder German Doctors,Oxfam und Plan International leisten als Bündnis Entwicklung Hilftakute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.Pressekontakt:Bündnis Entwicklung HilftPressestelleTel.: 030 - 278 77 393presse@entwicklung-hilft.deOriginal-Content von: Bündnis Entwicklung Hilft, übermittelt durch news aktuell