Rohingya-Krise dauert an: 600.000 Flüchtlingskinder können nicht in die Schule / SOS-Kinderdörfer warnen vor Bildungskatastrophe (FOTO)

Cox's Bazar (ots) -In den Rohingya-Flüchtlingslagern spielt sich ein Bildungsdramaab. Fast zwei nach der gewaltsamen Vertreibung der Rohingya ausMyanmar sitzen nach Angaben der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörferweltweit im benachbarten Bangladesch immer noch rund 600.000 Kinderin Flüchtlingslagern fest - "die überwältigende Mehrheit von ihnenhat keine Chance auf Schulbildung", sagt Enamul Haque, Leiter derSOS-Kinderdörfer in Bangladesch.Es gebe zwar rudimentäre Lernzentren, unterrichtet würden dieKinder dort aber von Eltern und Freiwilligen. "Eine richtige Schuleaber kann das nicht ersetzen", sagt Haque. "Wenn es uns nichtgelingt, diesen Kindern bessere Lernqualität zu ermöglichen, wächstin den Lagern eine verlorene Generation heran."Zum bald beginnenden Monsun betont Haque, dass es denHilfsorganisationen vor Ort und der Regierung von Bangladeschgelungen sei, die Situation der Menschen im Vergleich zur Lage vordem Monsun 2018 erheblich zu verbessern. Die meisten Menschen wohntennun in befestigten Notunterkünften, Impfkampagnen und eineverbesserte sanitäre Infrastruktur würden das Risiko eines größerenAusbruchs von Krankheiten deutlich reduzieren.