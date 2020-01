Rohbaustart für Sanierung der historischen Kuvertfabrik in München (FOTO)

München (ots) -- Denkmalgeschütztes Gebäude wird Herzstück des neuen Wohn- undGewerbeprojekts "kupa - Quartier Kuvertfabrik Pasing"- Projektentwickler Bauwerk plant moderne Loftbüros mit bis zu 250ArbeitsplätzenEin knappes halbes Jahr nach dem Start des Rohbaus für die fünf neuenWohngebäude von "kupa - Quartier Kuvertfabrik Pasing" beginnt nach Abschlussnotwendiger Vorbereitungen jetzt die Revitalisierung des namensgebenden früherenFabrikgebäudes. Der Projektentwickler Bauwerk plant hier auf vier Etagen undinsgesamt rund 4.550 Quadratmeter Bruttogrundfläche moderne Büroräume mit rund250 Arbeitsplätzen. Das zugehörige frühere Kesselhaus wird für einegastronomische Nutzung technisch vorgerüstet. "Das ursprünglich 1906 errichteteGebäude haben wir im Sommer im Rahmen eines Forward-Deals bereits an dieStadtsparkasse München veräußert. Die Baumaßnahmen werden daher in engerAbstimmung mit dem Käufer erfolgen", sagt Roderick Rauert, geschäftsführenderGesellschafter von Bauwerk Development.Die wesentlichen Abbruch- und Entkernungsmaßnahmen in der alten Kuvertfabrik ander Landsberger Straße 444-446 im Münchner Stadtteil Pasing hatten bereits Ende2018 stattgefunden. Insgesamt wurden dabei rund 1.300 Tonnen Bauschuttabtransportiert. Von Frühjahr bis Sommer 2019 fanden dann umfangreicheUnterfangungsarbeiten mittels Hochdruckinjektionen sowie diverse Analysearbeitenam Dachstuhl, an den historischen Holzfenstern und an der Putzfassade statt.Bis zu 50 Bauleute arbeiten zeitgleich an der Sanierung der historischenKuvertfabrikDer Rohbau startet zunächst mit dem Einbau einer Bodenplatte. Nach außensichtbar sein werden die Baumaßnahmen ab Mitte 2020 mit der Anpassung der neuenFensteröffnungen, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten am Dachstuhl sowie derErgänzung von mehreren Dachgauben. "Der Einbau eines Treppenraumes mitPersonenaufzug in einem denkmalgeschützten Gebäude gehört zu den technischenHerausforderungen des Rohbaus. Besonders spannend ist zu sehen, wie sich durchdie Anpassung der Fensteröffnungen sowie durch den Rückbau und die Neuerstellungdes Daches die Fassade nach und nach verändert und wieder an den historischenBaukörper annähert", erklärt Projektleiter Christian Schulz.Bis zu 50 Bauleute und Facharbeiter unterschiedlicher Gewerke werden zeitgleichan der Sanierung arbeiten. Eine moderne Architektursprache kennzeichnet dieLoftbüros. Der Einbau von Heiz- und Kühldecken sowie von zusätzlichenWandabsorberflächen verbessert die Raumakustik in den teilweise bis zu 8,50Meter hohen Büros. Die Kühlung der Flächen erfolgt über eine neu angelegteBrunnenanlage zur Nutzung des Grundwassers. Eine KNX-Steuerung regeltBeleuchtung, Sonnenschutz sowie Heiz- und Kühltemperaturen. Die direkt an dasHauptgebäude integrierte Mieteinheit Kesselhaus umfasst insgesamt eineBruttogrundfläche von circa 450 Quadratmetern. Diese erstreckt sich über denAnnex sowie weitere Flächen im Souterrain und im zweiten Untergeschoss. Alletechnischen Vorrüstungen für eine Vollküche werden hier installiert. Zudem sindim Außenbereich gesonderte Flächen zum Aufstellen von Mobiliar geplant.Weitere Informationen unter: www.kupa-quartier.de sowie www.bauwerk.deÜBER BAUWERKBauwerk ist einer der führenden Entwickler sowie Berater und Vermarkterhochwertiger und designorientierter Neubauprojekte in München, Berlin undFrankfurt. Das Leistungsportfolio der beiden Geschäftsfelder Bauwerk Developmentund Bauwerk Capital erstreckt sich über die verzahnten BereicheProjektentwicklung, Produktmanagement-Architektur, Marketing-Kommunikation undVertrieb. In der Vermarktung hat Bauwerk Capital seit 2010 knapp 1.000Neubauwohnungen mit rund einer Milliarde Euro Verkaufsvolumen erfolgreichplatziert. Mit dem 2018 gegründeten Geschäftsbereich Bauwerk Development stärktdas Unternehmen seine Positionierung als Projektentwickler. Es steht zudem alsJoint Venture-Partner oder Dienstleister für Grundstückseigentümer, Investorenund Immobilienentwickler zur Verfügung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Münchenwurde im Jahr 2002 gegründet und ist mit Niederlassungen in Berlin und Frankfurtvertreten. Weitere Informationen unter www.bauwerk.de.Pressekontakt:PRESSEKONTAKT KUPAAnschütz + CompanyPublic RelationsNadine AnschützRainer-Werner-Fassbinder-Platz 280636 MünchenTelefon: 089 / 96 22 89 81E-Mail: nadine.anschuetz@anschuetz-co.dewww.anschuetz-co.dePRESSEKONTAKT BAUWERKJulia WaldManagerin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPrinzregentenstraße 2280538 MünchenTelefon: 089 / 41 55 95 - 1441E-Mail: jwald@bauwerk.dewww.bauwerk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63038/4504301OTS: Bauwerk Capital GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell