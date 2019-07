Rogert & Ulbrich wieder mit spektakulärem Urteil - diesmal aus Erfurt / VW zur Rücknahme eines Audi A8 3.0 TDI Euro 5 (EA 897) verurteilt

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Köln (ots) - Der ansonsten in weiten Teilen eher nicht soverbraucherfreundlich urteilende Osten der Republik wartet nun miteinem wahrlich spektakulären Urteil gegen Volkswagen auf undverurteilt den Wolfsburger Konzern zur Rücknahme eines Audi A8 miteinem 3.0l-Motor Euro5 der Baureihe EA897 (Urteil vom 03.07.2019, Az.10 O 408/18).In der Begründung heißt es, der sich weitestgehend auf ein"einfaches Leugnen" beschränkende Vortrag der Beklagten (dieVolkswagen AG) sei nicht geeignet, ernsthaft in Zweifel zu ziehen,dass sie an der Entwicklung des unstreitig in diversen Fahrzeugen ausdem Gesamtkonzern eingesetzten Motors zumindest entscheidendmitbeteiligt gewesen sei. Der Motor sei nach Auffassung der Kammerauch nicht anders zu behandeln aus der hinlänglich bekannte Motor EA189. Auch im vorliegenden Fall sei von einer unzulässigenAbschalteinrichtung auszugehen. Es sei festzustellen, dass sichVolkswagen im Kern auf ein "einfaches Bestreiten der Gleichstellungmit dem Motor EA 189 beschränkt", im Übrigen aber der Vortrag nichtgeeignet sei, das Vorliegen einer illegalen Abschalteinrichtung inFrage zu stellen. Der Kläger habe nämlich zutreffend daraufhingewiesen, dass sich Volkswagen offensichtlich scheue, ausdrücklichzu behaupten, eine (illegale) Abschalteinrichtung liege imstreitgegenständlichen Fahrzeug nicht vor.Auch nachfolgend habe sich die Volkswagen AG nicht entsprechendklar geäußert, zur Überzeugung des Gerichts auch aus gutem Grund."Welchen anderen Hintergrund außer einer illegalenAbschalteinrichtung sollte die Anordnung des KBA haben?", fragt sichdie Kammer. "Warum solle sich die Audi AG einer Aufforderung des KBAbeugen, wenn tatsächlich nichts Illegales vorläge?", rätselt dieKammer weiter. Offensichtlich sei die Audi AG durch Kooperation einemöffentlichkeitswirksamen förmlichen Bescheid nur zuvorgekommen. DerMotor EA 897 sei daher identisch dem Motor EA 189 zu behandeln. Inder Sache selbst qualifizierte das Gericht das Verhalten desVW-Konzerns als sittenwidrig.Die Täuschung durch VW diene - andere Motive seien weder dargelegtnoch sonst ersichtlich - dem Zweck, zur Kostensenkung (undmöglicherweise zur Umgehung technischer Probleme) rechtlich undtechnisch einwandfreie, aber teurere Lösungen der Abgasreinigung zuvermeiden und mit Hilfe der scheinbar umweltfreundlichenPrüfstandwerte Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Schon diesesGewinnstreben um den Preis der bewussten Täuschung undBenachteiligung von Kunden und Wettbewerbern gebe dem Handeln dasGepräge der Sittenwidrigkeit und ließe das teilweise in den Medienverharmlosend als "Schummelei" bezeichnete Vorgehen weder als"Kavaliersdelikt" noch als "lässliche Sünde" erscheinen.Hinzu trete, dass man bei VW durch die Manipulation derMotorsteuerungssoftware einen Teil des Motors beeinflusst habe, denein technischer Laie keinesfalls und selbst ein Fachmann nur mit Mühedurchschaut, so dass die Entdeckung der Manipulation mehr oderweniger vom Zufall abhing und VW darauf hoffen konnte, niemalserwischt zu werden. Ein solches die Verbraucher täuschendes Verhaltensei auch bei Anwendung eines durchschnittlichen, nicht übermäßigstrengen Maßstabs als sittenwidrig zu bewerten. Das Verhalten wiegeumso schwerer, als es sich beim Kauf eines Pkw für viele Verbraucherum eine wirtschaftliche Entscheidung von erheblichem Gewicht mit oftdeutlichen finanziellen Belastungen handele, die durch ihrunredliches Verhalten nachteilig beeinflusst worden ist. Die Beklagtehabe die Ahnungslosigkeit der Verbraucher bewusst zu ihrem eigenenVorteil ausgenutzt."Wir hatten zwar bereits früher in einem vergleichbaren Verfahrenmit 3.0 TDI Euro5-Motor gewonnen. Dieses Urteil bedient sich jedocheiner an Deutlichkeit kaum zu überbietenden Sprache, die derWackelpudding-Taktik der Beklagten eine deutliche Absage erteilt.Wackelpudding deshalb, weil es mit den Aussagen der Volkswagen AG inden Abgasskandal-Verfahren so ist, als wolle man einen Pudding an dieWand nageln. Ich begrüße es gerade vor diesem Hintergrund sehr, dassimmer mehr Richter den Mut haben, sich auf die Seite des Betroffenenstellen und tatsächlich das auszusprechen, was jeder schon langegeahnt hat - nämlich dass auch die älteren Premiummodelle wie der A8von Audi mit Schadstoffnorm Euro5 mit einer Abschaltvorrichtungbestückt sind," freut sich Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Rogert ausKöln über diesen weiteren Erfolg seiner Kanzlei, die damit ihreStellung als führende Kanzlei in der rechtlichen Aufarbeitung desAbgasskandals untermauert.Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell