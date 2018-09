Was jetzt, Rogers Sugar?

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Rogers Sugar, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.09.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 5,6 CAD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rogers Sugar liegt bei einem Wert von 14,19. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Consumer Products" (KGV von 267) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Rogers Sugar damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Rogers Sugar-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rogers Sugar vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (6,08 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,6 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rogers Sugar eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rogers Sugar aktuell 6,43. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +4,28 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Consumer Products". Rogers Sugar bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.