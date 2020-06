Rogers Communications: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "Rogers Communications":

Am 02.06.2020, 02:40 Uhr notiert die Aktie Rogers Communications an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 57.7 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Wie Rogers Communications derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rogers Communications. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,89 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rogers Communications momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Rogers Communications auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Rogers Communications wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Rogers Communications-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Rogers Communications-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rogers Communications vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 86,5 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 49,91 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (57,7 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Rogers Communications somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rogers Communications wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rogers Communications auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.