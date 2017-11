Hamburg (ots) - NDR 90,3 und das "Hamburg Journal" nehmen Abstandvon der geplanten Präsentation eines Konzerts des britischen Sängersund Komponisten Roger Waters am 14. Mai 2018 in Hamburg. Waters warwegen der Unterstützung einer Boykott-Kampagne gegen Israel in dieSchlagzeilen geraten. Angesichts dieser umstrittenen Haltung desMusikers wird das NDR Landesfunkhaus Hamburg den geplanten Vertragzur Präsentation des Konzerts von Roger Waters in Hamburg nichtunterzeichnen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell