Roger Hodgson, die Stimme und der Komponist von Supertramps größten Hits, startet die Breakfast In America World Tour Juni 2018

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Roger Hodgson, bekannt für seineklassischen Supertramp Megahits, die er schrieb, komponierte undsang, geht auf Welttournee, die am 12. Juni in Österreich startet. Esist erstaunlich, wie Rogers zeitlose Songs und seine faszinierendenAuftritte die Fans Jahr für Jahr zurückbringen und ständig fürausverkaufte Veranstaltungen sorgen.Der bleibende Reiz von Hodgsons Kompositionen mit Songs wie "Givea Little Bit (https://www.youtube.com/watch?v=HmOJgRA8YMI)", "TheLogical Song (https://www.youtube.com/watch?v=MDiuQCz46dw)", "Dreamer(https://www.youtube.com/watch?v=Ju_JxXC0WO8)", "Take the Long WayHome (https://www.youtube.com/watch?v=qmWC5dGVvH4)", "Breakfast inAmerica (https://www.youtube.com/watch?v=tODaH_fGtMY)", "It's RainingAgain (https://www.youtube.com/watch?v=1IC-6diAL8M)", "School(https://www.youtube.com/watch?v=9gkbsOywVxU)", "Hide in Your Shell(https://www.youtube.com/watch?v=n3Rzug1OWPU)", "Fool's Overture(https://www.youtube.com/watch?v=nBefDWSMNaQ)", "Had a Dream(https://www.youtube.com/watch?v=puAeFwRFh3Q)" und "In Jeopardy(https://www.youtube.com/watch?v=aTVkSYSo4b0)" begeistert mehrereGenerationen und wird von ihnen bei dieser erneut in Windeseileausverkauften Tour gefeiert.Roger Hodgson war vor fast fünf Jahrzehnten einer der Gründerdieser legendären Gruppe. Die Albumverkäufe haben mittlerweile die60-Millionen-Marke geknackt. Ihr außerordentlich erfolgreiches AlbumBreakfast in America feiert im nächsten Jahr sein 40-jährigesJubiläum. Während seiner ausnahmslos ausverkauften Tourneekonzertewird Hodgson von Kritikern und Fans gleichermaßen für seine Musik undAuftritte sowie seine philanthropischen Aktivitäten geehrt.TOURNEEVERLAUF: http://www.rogerhodgson.com/documents/tour.htmlhttps://www.facebook.com/pg/RogerHodgson/events/Roger auf Tournee: https://www.youtube.com/watch?v=WMLNeSbtVN0Offizielle Websites von Roger Hodgsonhttp://www.RogerHodgson.comhttps://www.Facebook.com/RogerHodgsonhttps://www.Twitter.com/RogerHodgsonhttps://www.YouTube.com/RogerHodgsonhttps://www.Instagram.com/RogerHodgsonEs gibt nur wenige Sänger, die sofort an den ersten Takten einesSongs zu erkennen sind, aber Roger Hodgson gehört ohne jeden Zweifelzu dieser einzigartigen Gruppe. Der Sänger/Songwriter von Supertrampmit seiner Stimme, die genauso unverwechselbar ist, wie der markanteKeyboard-Sound seiner frühen Hits.The Times - London, Konzertbericht aus dem Royal Albert HallHerrlich. Kein anderes Wort kommt einem immer wieder in den Sinn,wenn man Roger Hodgson beim Spielen zusieht. Ob es die melodischeKomplexität seiner Lieder ist, die Harmonieverflechtungen, die er mitseiner Band schafft, die Texte, die einen mitreißen oder seineFähigkeit, den unglaublich klingenden oberen Bereich seiner Stimmenoch zu beherrschen - diese musikalischen Fähigkeiten weckten währendseiner Vorstellung die schönsten Assoziationen in den Köpfen derstaunenden Zuschauer. 'Atemberaubend' dieses Wort trifft es auch. Mankann davon einfach 'nicht genug kriegen'.Mesa Classic Rockmusikkritiker, Ten HansenPressekontakt:Jo-Ann Geffen, JAG PR, (818) 905-5511 jgeffen@jagpr.comNicole Albert, JAGPR, (818) 905-5511 nicolea@jagpr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/699010/Roger_Hodgson_Breakfast_in_America_tour.jpgOriginal-Content von: Roger Hodgson, übermittelt durch news aktuell