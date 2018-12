Röttgen ruft Bundesregierung zur Unterstützung Macrons auf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der eskalierenden "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen einen Appell an die Bundesregierung gerichtet, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron stärker zu unterstützen. "Die Proteste in Frankreich sind auch deshalb so gefährlich, weil sie offenlegen, dass Frankreich nicht mehr über ein funktionierendes Parteiensystem verfügt", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). Das Fenster der Möglichkeiten, dass Frankreich und Deutschland gemeinsam handelten, beginne sich zu schließen.

"Jetzt gilt es, zügig und endlich gemeinsam zu handeln - vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik", forderte Röttgen. "Hier sind Erfolge möglich, die beide Seiten dringend brauchen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur