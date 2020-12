Röttgen garantiert Spahn bei Vorsitz-Wahlsieg CDU-Präsidiumsplatz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen garantiert für den Fall seiner Wahl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Posten im Präsidium der Partei. "Wenn ich Vorsitzender werde, wird Jens Spahn weiter eine zentrale Figur in der Partei und in der Regierung sein. Er wird ganz sicher dem nächsten Präsidium der Partei angehören", sagte Röttgen der "Welt" (Donnerstagausgabe).

Spahn tritt im Team mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet an. Er könnte somit nun nicht nur unter Laschet, sondern auch unter Röttgen sicher auf einen Vize-Posten zählen. Röttgen machte erneut klar, dass er im Falle seiner Wahl mit der CSU über die "Bestaufstellung" reden werde. "Ein CDU-Vorsitzender, der sich ohne Wenn und Aber für den richtigen Kanzlerkandidaten hält und dem dann wenig später von seiner Partei mitgeteilt wird, als Kanzlerkandidat nicht gewünscht zu sein, hätte seine Autorität eingebüßt", so der CDU-Politiker. Zuletzt hatten auch Laschet und der ebenfalls amtierende Friedrich Merz anklingen lassen, auch CSU-Chef Markus Söder den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur zu lassen. Röttgen hatte dies schon im Sommer erklärt. Als zentrale Zukunftsfrage der CDU bezeichnete Röttgen die paritätische Repräsentanz von Frauen. "Ich halte die paritätische Beteiligung von Frauen und Männern auf allen Ebenen der Partei für die wichtigste Modernisierungsaufgabe der CDU." Die CDU falle "als Partei aus der Zeit", wenn sie dies nicht hinbekomme. "Wir verzichten auf so viel Potenzial. Man wird in zehn Jahren zurückblicken und sich darüber wundern, dass das überhaupt so lange infrage stand."

