Röttgen: Parlamentseinbindung kann Brexit-Debatte entspannen

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen rechnet mit einem positiven Einfluss des britischen Parlaments in der aufgeheizten Debatte über den Austritt des Landes aus der EU.



"Parlamentarische Beratung öffnet immer die Tür für abwägende Vernunft", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am Dienstag hatte das höchste britische Gericht entschieden, dass die Regierung von Premierministerin Theresa May den Brexit nicht ohne Zustimmung des Parlaments erklären darf.

"Das Urteil ist ein Sieg des Prinzips der parlamentarischen Demokratie und des gerichtlichen Schutzes der Rechte der Einzelnen und des Parlamentes und sehr bedeutsam für ganz Europa", sagte Röttgen. Es bringe die Chance, in der teils sehr populistisch geführten Diskussion inne zu halten. Künftig werde "nicht mehr nur auf den Plätzen, nicht mehr nur in den Massenblättern, sondern eben auch in der Kultur des britischen Parlaments" über den Brexit beraten, sagte der CDU-Politiker./bk/DP/zb