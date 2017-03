Roeckl Sporthandschuhe unverändert auf Wachstumskurs / Keine Verbindung zur insolventen Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG

München (ots) - Bereits 2003 wurde das Münchner Unternehmen RoecklHandschuhe anlässlich des Generationenwechsels durch den SeniorchefStefan F. Roeckl in zwei vollkommen unabhängige Firmen gespalten - indie Modefirma Roeckl Handschuhe & Accessoires und in die SportfirmaRoeckl Sporthandschuhe. Daraufhin gingen beide Unternehmen getrennteWege und verfolgten auch unterschiedliche Geschäftsstrategien.Der Start war für die Sportfirma nicht einfach, zumal derSportbereich in der Gesamtfirma eine weitestgehend defizitäreVergangenheit hatte. Auch Umsatz und Betriebsvermögen desSchwesterunternehmens Mode waren zu Beginn um ein Vielfaches höher.Anstelle von Diversifikation in andere Produkte als Sporthandschuhearbeiteten die geschäftsführenden Gesellschafter Christian und StefanRoeckl akribisch an den bestehenden Produkten. Durch dieseFokussierung konnten entscheidende Produktinnovationen entwickelt undpatentiert werden. Dies führte dazu, dass heute neben dem DSV noch 40weitere nordische Nationalmannschaften Roeckl tragen und ein Großteilder Weltelite im Reitsport nur Sporthandschuhen von Roeckl die Zügelanvertraut.Ein weiteres Erfolgskonzept von Roeckl Sport bestand in derbedingungslosen Treue gegenüber dem qualifizierten Sportfachhandel.Weder wurden Discounter beliefert, noch unterlag das Unternehmen derVersuchung, direkt an Endverbraucher zu verkaufen - noch nicht einmalin Form eines eigenen Online-Shops. Der Fachhandel wiederum belohntediese Kundentreue. Durch kaufmännische Nüchternheit behielt RoecklSporthandschuhe die Kosten stets im Griff, und Dank der ausgeprägtenProduktfokussierung, der Fachhandelstreue und der stets hohenLieferfähigkeit konnte der Umsatz sowohl im Inland, als auch in denzwischenzeitlich 60 Exportmärkten kontinuierlich gesteigert werden.Trotz dieser erfolgreichen Entwicklung verzichteten diebodenständigen Firmenchefs auf PR in eigener Sache, sie erfreutensich ihres Erfolges lieber auf leisen Sohlen. Das hätten sie auchgerne weiterhin getan, doch anlässlich der Insolvenz von Roeckl Modeist es im Interesse der Handelspartner von Roeckl Sporthandschuhenotwendig klarzustellen: Es gibt zwei rechtlich und wirtschaftlichvöllig unabhängige Roeckl Firmen in München und das internationalagierende Unternehmen Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG befindetsich in bester wirtschaftlicher Verfassung.Pressekontakt:Christian RoecklGeschäftsführungTelefon: +49 (89) 720 18830eMail: christian.roeckl@roeckl.deROECKL Sporthandschuhe GmbH & Co. KG | Beethovenstraße 6 | 80336München | www.roeckl.deOriginal-Content von: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell