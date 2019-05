Röchling verzeichnet neuntes Jahr in Folge Umsatzplus (FOTO)

Mannheim (ots) -- Geschäftsjahr 2018: Geschäftsvolumen steigt auf mehr als 2,1Milliarden Euro- Unternehmensbereich Industrial: Die Erfolgsgeschichte wirdweiter fortgesetzt- Unternehmensbereich Automotive: Starkes Geschäft mit SCR-Tanksund den dazugehörigen Befüllsystemen- Unternehmensbereich Medical: Akquisitionen in Deutschland undden USA lassen Umsatz steigenDie Röchling SE & Co. KG mit Sitz in Mannheim hat im Geschäftsjahr2018 ihren Umsatz im neunten Jahr in Folge gesteigert. DerKunststoff-Spezialist verzeichnete dabei trotz einer sich vor allemim zweiten Halbjahr eintrübenden Weltwirtschaft ein Umsatzplus von16,3 Prozent auf 2.140,5 Millionen Euro (Vorjahr 1.840,9 MillionenEuro). Zum Ende des vergangenen Jahres waren 10.929 Mitarbeiter fürdie Röchling-Gruppe tätig - 1.196 mehr als im Jahr zuvor. Imlaufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen trotz derherausfordernden wirtschaftlicheren Rahmenbedingungen mit demverschobenen Brexit und der weiterhin protektionistischen Politik derUSA sowie der Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und Chinamit einem weiteren Wachstum."Wir haben im vergangenen Jahr unseren Wachstumskurs in allenBereichen fortgesetzt. All dies erreichen wir nur durch denexzellenten Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dieverlässliche Partner für unsere Kunden sind", betont derVorstandsvorsitzende der Röchling-Gruppe, Prof. Dr. Hanns-PeterKnaebel, bei der Vorstellung der Bilanz am Donnerstag, 23. Mai, amHauptsitz des Unternehmens in Mannheim. Der Name Röchling sei nachwie vor ein Inbegriff für wegweisende Innovationen in derKunststoff-Verarbeitung. "Um dies auch weiterhin auf einem hohenNiveau zu tun, haben wir im vergangenen Jahr den Posten des ChiefInformation and Digital Officers (CIDO) geschaffen und dafür mitKlaus-Peter Fett einen ausgewiesenen Experten von Google geholt",sagt Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel.2018 hat Röchling die Industriefokussierung, die schon seit vielenJahren im Unternehmensbereich Industrial verankert ist, weitervorangetrieben. "Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden undbegleiten sie intensiv in der Anwendung der Produkte. Wirantizipieren ihre zukünftigen Bedürfnisse, um bestmögliche Lösungenfür sie zu finden", betont Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel. DieKundenorientierung hört aber nicht bei der Industriefokussierung auf.Auch bei den produktbezogenen Dienstleistungen zielt Röchling auf denKundennutzen: "Wir entwickeln derzeit für unsere Unternehmensbereicheneue Plattformen, um noch näher an unseren Kunden zu sein", sagtProf. Dr. Hanns-Peter Knaebel.Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhte sich imGeschäftsjahr 2018 um 10,9 Prozent auf 10.929 (zum Stichtag 31.Dezember 2018), davon arbeiten 560 in Baden-Württemberg (2017: 274)und 1.199 in Rheinland-Pfalz (2017: 1.023). In Deutschland sind esinsgesamt 4.589 Mitarbeiter, was einem Anteil von 42 Prozententspricht. Den größten Zuwachs an Beschäftigten verzeichnete derUnternehmensbereich Automotive mit 635 Mitarbeitern, derUnternehmensbereich Industrial zählte zum Stichtag 176 mehrMitarbeiter, der Unternehmensbereich Medical hatte ein Plus von 379Mitarbeitern zu verzeichnen. Die Anzahl der Auszubildenden in derRöchling-Gruppe lag bei 291, ein Plus von 14,2 Prozent im Vergleichzum Vorjahr (2018: 255). Das Spektrum reicht von kaufmännischen übertechnische Ausbildungsberufe bis hin zu unterschiedlichen dualenHochschulstudiengängen.Die Röchling-Gruppe ist weltweit inzwischen an 90 Standorten in 25Ländern präsent, 56 davon liegen in Europa, 18 in Asien und 16 inAmerika. Im Geschäftsjahr 2018 kamen durch Akquisitionen dreiStandorte hinzu: in Denver im US-Bundesstaat Pennsylvania sowie inXanten und Waldachtal in Deutschland. Dazu investierte dasUnternehmen in die bestehenden Standorte insgesamt 151,6 MillionenEuro.38 Prozent des Gruppenumsatzes wurde in Deutschland erzielt, 34Prozent im übrigen Europa. Für Amerika beziffert sich derUmsatzanteil auf 18 Prozent, für Asien auf 10 Prozent. Maßgeblichbemerkbar machten sich beim Umsatz auch im abgelaufenen Geschäftsjahrnegative Auswirkungen von Währungskurseffekten, die sich aufinsgesamt 23,6 Millionen Euro beziffern. Das Ergebnis vorErtragssteuern (EBT) sank um 28,6 Millionen Euro auf 105,9 MillionenEuro. Dieser Rückgang ist hauptsächlich den Herausforderungen imAutomotive-Bereich geschuldet. Damit verringerte sich die EBT-Margevon 7,3 Prozent im Vorjahr auf 4,9 Prozent. Das erste Quartal 2019verlief trotz der konjunkturellen Talfahrt in der Eurozone für dieRöchling-Gruppe im Hinblick auf die Umsatzentwicklung positiv. Alledrei Unternehmensbereiche erwirtschafteten von Januar bis Märzinsgesamt 614,6 Millionen Euro, ein Plus von 137,1 Millionen Euro imVergleich zu den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres. Dabeiverzeichnete vor allem der Unternehmensbereich Automotive imQuartalsvergleich ein deutliches Wachstum um 93,3 Millionen Euro auf348,9 Millionen Euro. Der Unternehmensbereich Industrial steigerteseinen Umsatz um 24,7 Millionen Euro auf 226 Millionen Euro, derBereich Medical um 18,7 Millionen Euro auf 40,3 Millionen Euro. Trotzder guten Umsatzentwicklung sank auch im ersten Quartal 2019 dasErgebnis vor Steuern von 32 Millionen Euro auf 28,6 Millionen Euro.Lediglich der Unternehmensbereich Industrial konnte ein leichtes Plusvon 0,7 Millionen Euro gegenüber 2018 verbuchen. Im ersten Quartal2019 investierte die Röchling-Gruppe 23,2 Millionen Euro inSachanlagen. Die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich bis März auf11.615.Unternehmensbereich Industrial: Die Erfolgsgeschichte wird weiterfortgesetztIm Geschäftsjahr 2018 steigerte die Röchling-Gruppe den Umsatz imUnternehmensbereich Industrial um 7,1 Prozent auf 789,4 MillionenEuro. "Röchling Industrial hat in 2018 seine Erfolgsgeschichte weiterfortgesetzt. Der positive Umsatzverlauf ist maßgeblich auf unsereindustrieorientierte Marketingstrategie zurückzuführen, durch die wiran den positiven Entwicklungen der für uns relevanten Industrien undRegionen partizipieren konnten", betont Franz Lübbers, im Vorstandder Röchling-Gruppe zuständig für den Unternehmensbereich Industrial.Eine erfreuliche Entwicklung nahm dabei erneut der Umsatzinsbesondere mit den Kunden aus dem allgemeinen Maschinenbau. "Wirhaben aber auch von der nach wie vor guten Konjunktur in der globalenChemieindustrie, der Elektroindustrie und im Bereich Verkehrstechnikprofitieren können", sagt Franz Lübbers.Bei den Sachanlagen wurden im Jahr 2018 Investitionen in Höhe von52,1 Millionen Euro getätigt. Damit verzeichnete derUnternehmensbereich um 11,4 Millionen Euro höhereInvestitionsausgaben als noch im Vorjahr. Im Vordergrund standenerneut Kapazitätserweiterungen - ihr Anteil an den Investitionen lagbei 68,6 Prozent (Vorjahr: 64,4 Prozent). Dabei handelte es sichunter anderem um Produktionsanlagen für mehrere Standorte.Insbesondere wurde die Erweiterung der Kapazitäten an den StandortenHaren und Lahnstein vorangetrieben.Im November übernahm Röchling zudem die Schwartz GmbH TechnischeKunststoffe mit Sitz in Xanten, die inzwischen als RöchlingIndustrial Xanten firmiert. Damit setzt das Unternehmen seineWachstumsstrategie fort und stärkt durch neue Technologien wie derHerstellung von großformatigen Formgussteilen aus Polyamid-Gussinsbesondere die Kompetenz für die Industrien Förder- undHebetechnik, Öl und Gas, Intralogistik sowie Aufzugsbau. Innerhalbdes Unternehmensbereiches Industrial wird der Standort in Xantenkünftig das Kompetenzzentrum für Formguss darstellen. Dafür wirdRöchling in diesem Jahr einen größeren sechsstelligen Betrag in denmodernen Maschinen- und Anlagenpark investieren.Unternehmensbereich Automotive: Starkes Geschäft mit SCR-Tanks undden dazugehörigen BefüllsystemenIm Unternehmensbereich Automotive lagen die Umsatzerlöse zumGeschäftsjahresende 2018 bei 1.232,1 Millionen Euro. Die Steigerungin Höhe von 24,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (991,5 Mio. Euro) lagerneut auf einem sehr hohen Niveau.In Europa verlief die Umsatzentwicklung weiter deutlich positiv.Haupttreiber dieser Entwicklung war das starke Geschäft mit SCR-Tanksund den dazugehörigen Befüllsystemen. Dagegen führten Verzögerungenbei behördlichen Freigaben nach dem neuen Emissionstestverfahren(WLTP) zu Produktionsdrosselungen beim Kunden und somit zuUmsatzeinbußen. Entgegen der Eintrübung des chinesischenAutomobilmarktes mit einem Absatzrückgang von 3,8 Prozent, verbuchtedie Region Asien eine deutliche Umsatzsteigerung im zweistelligenProzentbereich."Der weltweite Automobilmarkt ist mit unterschiedlichen Aussichtenje Kontinent geprägt. Während in China eine gewisse Sättigung aufhohem Niveau eingesetzt hat, wandelt sich der US-amerikanische Marktin einen mit vornehmlich SUV und Pick-up Trucks. In Europa ist dieVolatilität am höchsten, da hier durch die öffentliche, teilweiserein emotional geführte und nicht auf Fakten basierte Diskussion dieVorausplanung bezüglich der Antriebsart schwer durchführbar ist",betonte Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel.Im Unternehmensbereich Automotive bezifferten sich dieInvestitionen in Sachanlagen im Geschäftsjahr 2018 auf 76,3 MillionenEuro (Vorjahr: 105,3 Millionen Euro). Im Vordergrund der getätigtenInvestitionen standen erneut Kapazitätserweiterungen, unter anderemin Ostrava (Tschechien), Araia (Spanien), Pitesti (Rumänien) undSilao (Mexiko). Ebenso wurde der Aufbau neuer Werke vorangetrieben.Dabei handelte es sich vor allem um den Aufbau der Werke in NovéMesto (Slowakei) und Chongqing (China).Unternehmensbereich Medical: Akquisitionen lassen Umsatz steigenDer Unternehmensbereich Medical erzielte im Geschäftsjahr 2018eine Umsatzsteigerung in Höhe von 6,8 Prozent auf 122,2 MillionenEuro. Die Umsatzerlöse wurden durch die beiden Akquisitionen vonPrecision Medical Products Inc. (PMP) in Denver im US-BundesstaatPennsylvania (inzwischen Röchling Medical Lancaster) sowie der FRANKplastic AG in Waldachtal in Deutschland positiv beeinflusst. IhrUmsatzanteil belief sich auf 30,6 Millionen Euro.Ohne diesen Effekt wäre der Umsatz erwartungsgemäß im Vergleichzum Vorjahr (114,4 Millionen Euro) zurückgegangen. Dies ist imWesentlichen auf die Entwicklung an den Standorten in Rochester, NewYork/USA und Brensbach zurückzuführen, die nach wie vor vonProduktionsverlagerungen betroffen sind. Trotz erfolgreicherProjektakquise konnte der Umsatzverlust an dieser Stelle nichtvollständig kompensiert werden. Der Umsatz der europäischen Standortesank zudem restrukturierungsbedingt im Vergleich zum Vorjahr."Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich imUnternehmensbereich Medical im Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 22,9Millionen Euro. Der wesentliche Anteil dieser Investitionen entfieldabei auf die Erweiterung der Standorte in Neuhaus am Rennweg undBrensbach", berichtete Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, der diesenUnternehmensbereich verantwortet.Ausblick 2019Die Röchling-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem solidenUmsatz und Ergebnis abgeschlossen. Insbesondere in der Entwicklungder Umsatzzahlen hat sich das Wachstum der Gruppe deutlich gezeigt.Für das Unternehmen sind neben der gesamtwirtschaftlichenEntwicklung, vor allem die Prognosen für die kunststoffverarbeitendeIndustrie, die Automobilindustrie sowie die Medizintechnikbranche vonBedeutung. Trotz der zunehmend schlechter werdenden Prognosen dervergangenen Monate (Stichworte: Handelskonflikte und nach wie vordrohender ungeregelter Brexit) mit der daraus resultierenden Senkungder weltweiten Wachstumsprognose durch den IWF auf 3,3 Prozent,strebt die Röchling-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 ein weiteresUmsatzwachstum in Höhe von deutlich mehr als zehn Prozent an, dasdurch alle operativen Unternehmensbereiche getragen wird."Die angestrebten Wachstumsraten sollen durch organisches Wachstumrealisiert werden", betont Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel. Insgesamtgeht die Röchling-Gruppe von einer positiven Unternehmensentwicklungfür das Jahr 2019 aus. Neben Investitionen in den Ausbau und dieStabilisierung der drei Unternehmensbereiche wird dieInternationalisierung und digitale Transformation vorangetrieben, umden Kundennutzen weiter zu erhöhen.Die Röchling-Gruppe gestaltet Industrie. Weltweit. Seit fast 200Jahren. Mit kundenindividuellen Kunststoffen verändern wir heute denAlltag vieler Menschen - denn sie machen Autos leichter,Medikamentenpackungen sicherer und verbessern industrielleAnwendungen. Unsere ca. 11.000 Mitarbeiter arbeiten dort, wo unsereKunden sind - an 90 Standorten in 25 Ländern. Zusammen erwirtschaftendie drei Unternehmensbereiche einen Jahresumsatz in 2018 von 2,140Milliarden Euro.Der Unternehmensbereich Industrial ist der Experte für denoptimalen Werkstoff in jeder Anwendung. Wir entwickeln und liefernindividuelle Produkte aus Kunststoff für alle Industriebereiche.Dafür verfügen wir über die umfangreichste Produktpalette thermo- undduroplastischer Kunststoffe. Der Unternehmensbereich Industrial ist der Experte für denoptimalen Werkstoff in jeder Anwendung. Wir entwickeln und liefernindividuelle Produkte aus Kunststoff für alle Industriebereiche.Dafür verfügen wir über die umfangreichste Produktpalette thermo- undduroplastischer Kunststoffe. Unsere Kunden beliefern wir mitHalbzeugen oder daraus spanabhebend hergestellten Komponenten. DerUnternehmensbereich Automotive bringt Mobilität voran. UnsereSystemlösungen auf den Gebieten Aerodynamics, Propulsion und NewMobility helfen, die großen Herausforderungen zu meistern. Das heißt:Wir schonen die Umwelt und verbessern gleichzeitig das Fahrerlebnis.Der Unternehmensbereich Medical ist der zuverlässige Partner weltweitführender Unternehmen, wenn es um Komponenten, Dienstleistungen undintelligente Produkte aus Kunststoff im Gesundheitsmarkt geht. Wirentwickeln Lösungen für die Bereiche Diagnostics, Fluidmanagement,Pharma und Surgery & Interventional.