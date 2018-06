Röchling übernimmt US-amerikanischen Medizintechnik-Spezialisten (FOTO)

Mannheim (ots) -- Precision Medical Product, Inc., mit Sitz inDenver/Pennsylvania(USA) erworben- Unternehmen stellt hochwertige Präzisionsteile aus Kunststoffund Metall her- Ideale Ergänzung des Produkt- und Leistungsspektrums Röchlingsetzt Ausbau des Unternehmensbereichs Medical damit erfolgreichfortRöchling Advent Tool & Mold, Inc., übernimmt den amerikanischenMedizintechnik-Spezialisten Precision Medical Product, Inc., (PMP)mit Sitz in Denver/Pennsylvania (USA). Die Röchling-Gruppe setztdamit konsequent ihre Strategie fort, den Unternehmensbereich Medicalauszubauen."Die Akquisition ermöglicht es uns, die Position von Röchling alsAnbieter anspruchsvoller Produkte für die Medizintechnik deutlichauszubauen und unsere Wachstumsstrategie in den USA umzusetzen. Zudemerwarten wir durch die Akquisition Synergien mit unseren anderenStandorten, die sich mit dem Thema Medizintechnik befassen",begründete Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvorsitzender derRöchling-Gruppe und verantwortlich für den UnternehmensbereichMedical, die Übernahme. Precision Medical Products habe sich inSachen Qualität und Innovation einen sehr guten Ruf erworben. "Dasentspricht exakt der Röchling-Philosophie und ist eine solideGrundlage für künftigen Erfolg."PMP hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung vonmedizinischen Geräten und fast 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklungund Herstellung von Nadeln und anderen präzisionsgefertigtenMetallprodukten. Das Leistungsspektrum umfasstEngineering-Dienstleistungen, Metallbearbeitung, Spritzguss,Gerätemontage, Verpackung und Sterilisation. Die Fähigkeit,hochwertige Präzisionsteile mit extrem engen Toleranzen herzustellenund anspruchsvolle Projekte in höchster Qualität umzusetzen, hat inder Vergangenheit zu einem signifikanten Wachstum geführt.PMP ist spezialisiert in Nischenmärkten. Mehrere renommierte OEMs(Original Equipment Manufacturers), die ihre Fertigung und ihr Designauslagern, vertrauen auf PMP als Lieferanten. Mit ihnen arbeitet PMPzum Teil in jahrzehntelangen, engen und vertrauensvollenPartnerschaften zusammen. Zu den von PMP hergestellten Produktengehören: Autoinjektoren (Spezialspritzen für den allergischenSchock), Medizinprodukte (minimalinvasive Instrumente für dieAugenchirurgie), Bifurkationsnadeln (Spezialnadeln für Impfungen undAllergietestung) und Spezialspritzen für Knochenzement."Das Unternehmen passt perfekt zu unserer Strategie, unserMedizintechnik-geschäft in den USA zu stärken. Es ist einmittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, das sich gut in dieRöchling-Gruppe integrieren lassen wird und das Geschäft der Gruppehervorragend ergänzt. Das war für unsere Entscheidung sehr wichtig",so Knaebel. PMP werde von einem erfahrenen Managementteam geführt,das die Integration des Unternehmens in die Röchling-Gruppe währendeiner Übergangsphase begleiten werde. Douglas N. Yocom, President &CEO von PMP, ist überzeugt, durch die Aufnahme in die internationalführende Röchling-Gruppe eine außergewöhnliche Zukunftsperspektivefür sein Unternehmen und dessen Mitarbeiter eröffnet zu haben. Diesewerde ein überdurchschnittliches Wachstum und die Sicherung derArbeitsplätze ermöglichen. Das Unternehmen, das 120 Mitarbeiterbeschäftigt, ist in drei aufeinanderfolgenden Jahren als einer der"Best Places to Work in Pennsylvania" ausgezeichnet worden."Die Mitarbeiter von PMP verfügen über umfassende Erfahrung in derKonstruktion, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb vonPräzisionsteilen und -baugruppen aus Kunststoff und Metall in derMedizintechnik weltweit. Dieses Know-how hat uns sehr beeindruckt",sagt Lewis H. Carter, President Röchling Advent Tool & Mold undLeiter der Business Unit Medical Plastics. Röchling Advent Tool &Mold gehört seit 2012 zur Röchling-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitzin Rochester im Bundesstaat New York - dem bisher einzigen Standortvon Röchling Medical in Nordamerika - ist ein Full-Service-Spezialistfür die Herstellung von spritzgegossenen Präzisionskunststoffteilenfür die Medizintechnik. Laut Carter werden sich die beidenUnternehmen hervorragend ergänzen. "Die Verbindung unsererSpritzgussexpertise mit dem Know-how von PMP in der Metall- undFeinpräzisionstechnologie werden es uns ermöglichen, denMedizintechnik-herstellern in Nordamerika ein breiteresLeistungsspektrum als bisher anzubieten", so Carter. Man werdebestehende Märkte optimal bedienen und neue Märkte erschließen. Auchdie Kundenstrukturen ergänzten sich. Darüber hinaus würden dieProduktionstechnologien von Advent die Möglichkeit eröffnen, eine vonPMP bisher outgesourcte Komponente künftig inhouse herzustellen.Zu den weiteren Stärken von PMP gehören ein starker Fokus aufQualität und Innovation, ein Komplettangebot aus einer Hand sowie einhochmoderner und repräsentativer Produktionsstandort in Denver,Pennsylvania. Von den knapp 10.000 Quadratmeter großenProduktionshallen werden circa 1.900 Quadratmeter als Reinräumebetrieben. Dort findet die Montage, Herstellung und Verpackung vonMedizinprodukten in ISO-zertifizierten Reinraumbereichen der Klassen7 und 8 statt. In zwei Stockwerken sind moderne Büroräumeuntergebracht. "Innerhalb des bestehenden Werkes gibt es in allenBereichen ausreichend Platz für Erweiterungen. Darüber hinaus bestehtdie Möglichkeit, den Standort grundsätzlich zu erweitern", erläutertCarter.Der Unternehmensbereich Medical der Röchling-Gruppe bietet seinenKunden eine breite Palette von kundenindividuellen Produkten undStandards aus Kunststoff für die Bereiche Pharmazie, Diagnostik,Surgery und Life Science. Die hochwertigen Produkte werden ininnovativen Verabreichungs- und Primärverpackungssystemen,chirurgischen Instrumenten und Diagnose-Einwegartikeln verwendet.