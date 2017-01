Mit Roe & Co voll im Trend: Diageo trifft mit Irish Whiskey den Nerv der Zeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Hamburg (ots) -Der weltweit größte Spirituosenhersteller Diageo knüpft mit Roe &Co an die Tradition irischer Whiskey-Marken an und bringt damit denZeitgeist in die Flasche.Saftig grüne Wiesen, viel Regen, dunkle Pubs und noch dunkleresBier - zu den typischen Irland-Klischees mag man stehen wie man will,eines jedoch scheint unstrittig: Nach Trendsetter klingt das nicht.Bis jetzt. Denn der Drink du jour kommt ausgerechnet von der Insel,auf der mehr Schafe wohnen als Menschen: Irischer Whiskey erlebtderzeit einen Boom.Jahrzehntelang abgehängt, zeigt sich nun eine Kehrtwende: In denletzten zehn Jahren ist der weltweite Absatz um 300% gestiegen.Besonders hohe Wachstumsraten gibt es dabei im Premium-Segment,allerdings gilt der Bereich bislang als unterentwickelt. Diese Lückewill Diageo nun schließen und bringt zum ersten Mal einen exklusivenIrish Whiskey-Blend auf den Markt. Zeitgleich kündigt der weltweitoperierende Hersteller von erstklassigen Spirituosen an, 25 Millionenin die Gründung einer Whiskey-Destillerie am St. James's Gate zuinvestieren, dem historischen Whiskey-Dreieck in Dublin.Roe & Co besteht aus einer handverlesenen Kombination irischerMalz- und Maiswhiskeys und wird in Bourbon-Fässern gereift. Derelegante Premium-Blend besitzt die typische Geschmeidigkeit einesirischen Whiskeys und verfügt gleichzeitig über eine bemerkenswerteTiefe im Geschmack. Head of Whisky Outreach Nick Morgan: "Im Entréeist Roe & Co angenehm sahnig mit Noten von zarter Schärfe,geschmolzenem Zucker und Spuren von holziger Vanille. Die samtigeTextur und die Aromen von rezenten Birnen und sanfter Vanille machendie Qualität des Blends und die perfekt austarierte Balance sofortspürbar. Der Abgang ist mild, aber wohlig nachklingend - eine leichteSahnigkeit wiederum vollendet den Geschmack."Der Whiskey ist nicht kältegefiltert, hat mit 45% Vol. einenhöheren Alkoholgehalt als üblich und eignet sich sowohl alsCocktail-Zutat als auch für den puren Genuss. Roe & Co wirdvoraussichtlich ab April in Deutschland und Österreich erhältlichsein.Für die gesamte Pressemitteilung und Bildmaterial folgen sie bittediesem Link: http://bit.ly/2kmf4KGÜber DiageoDiageo ist einer der weltweit führenden Anbieter vonPremium-Spirituosen. Das herausragende Portfolio beinhaltet Markenwie Johnnie Walker, Crown Royal, JeB, Buchanan's und Windsor Whiskys,Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodka, Captain Morgan, Baileys, DonJulio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist mit einer Marktpräsenz inmehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt tätig und wird sowohl an derNew York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange(DGE) gehandelt. Weitere Informationen über Diageo, seine Marken,Mitarbeiter und Grundsätze finden Sie unter www.diageo.com. BesuchenSie Diageos Webseite www.DRINKiQ.com für Informationen undInitiativen zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.Celebrating life, every day, everywhere.Pressekontakt:häberlein & mauerer agMichael SäcklRosenthaler Str. 52 | 10178 BerlinTel.: +49.30.726 208-317Fax: +49.30.726 208-250E-Mail: michael.saeckl@haebmau.deDIAGEOJan Till FranzrebPR Manager Reserve G&ADIAGEO | Germany & AustriaMobil: +49 (0)160 90108045Jan.Franzreb@diageo.comOriginal-Content von: Diageo, übermittelt durch news aktuell