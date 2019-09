Rodrigo Bianchi wird als neues Mitglied in den Beirat von LimaCorporate berufen

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporatefreut sich, bekannt zu geben, dass Rodrigo Bianchi in denLimaCorporate-Beirat aufgenommen wird.Rodrigo Bianchi ist eine leitende Führungspersönlichkeit in derMedizintechnikindustrie mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in einigender wichtigsten Orthopädieunternehmen. Er zeichnete zuletzt alsPresident International Markets für Smith & Nephew verantwortlich, woer vor 6 Jahren als President Emerging Markets begann.Rodrigo war 26 Jahre lang bei Johnson & Johnson inFührungspositionen mit zunehmender Verantwortung tätig, darunter alsPresident Worldwide DePuy Mitek und President Worldwide Ethicon. Erbegann seine Karriere bei Procter & Gamble Italy nach seinemBachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der UniversitätRom und einem Master in Business Administration an der Luiss BusinessSchool in Rom."Ich freue mich, dass Rodrigo unserem Beirat beitreten wird, dasein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kundendazu beitragen wird, LimaCorporate bei der Weiterentwicklung derPatientenversorgung durch innovative Gesamtlösungen, einschließlichdigitaler Anwendungen, zu unterstützen, die unser Geschäft und unsereBranche verändern werden", kommentierte Michel Orsinger, Vorsitzenderdes Aufsichtsrats."Rodrigo wird neue und frische Ideen bei LimaCorporate und imBeirat einbringen, die sich mit Sicherheit auf das Wachstum unseresGeschäfts auf der ganzen Welt, insbesondere in der Region APAC undden Wachstumsmärkten auswirken werden. Seine umfassende Erfahrung inden verschiedenen Geschäftsfeldern der Orthopädie wird den Beirat injeder Hinsicht ergänzen", erklärte Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate.Informationen zu LimaCorporateLimaCorporate ist ein weltweit tätiges Medizingeräte-Unternehmen,das rekonstruktive und maßgefertigte orthopädische Lösungen fürChirurgen herstellt, die sich für die Verbesserung der Lebensqualitätihrer Patienten einsetzen. Das in Italien ansässige Unternehmenengagiert sich für die Entwicklung innovativer Produkte undVerfahren, damit Chirurgen die für jeden einzelnen Patienten optimaleLösung wählen können. Die Produktpalette von LimaCorporate umfasstdie Revision von großen Gelenken, Primärimplantate undKomplettlösungen für Gliedmaßen einschließlich Fixation.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter:limacorporate.com (http://www.limacorporate.com/)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/997352/Limacorporate_Rodrigo_Bianchi.jpgPressekontakt:Limacorporate S.p.A.T: +39 0432 945511E: info@limacorporate.comStefania AntonuttiMarketing and Communication ManagerT + 39 0432 945511F + 39 0432 945512M + 39 366 6163444stefania.antonutti@limacorporate.comOriginal-Content von: Limacorporate S.p.A., übermittelt durch news aktuell