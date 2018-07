Rocky Mountain Dealerships: Aktienanalyse vom 09.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Rocky Mountain Dealerships unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren". Die Rocky Mountain Dealerships-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 11,72 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unsere Analysten haben Rocky Mountain Dealerships nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Rocky Mountain Dealerships dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Rocky Mountain Dealerships ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rocky Mountain Dealerships-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,07, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,11, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Rocky Mountain Dealerships hat mit einer Dividendenrendite von 4,18 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industrial Services"-Branche beträgt +2,3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Rocky Mountain Dealerships-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.