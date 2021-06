Rocky Mountain Chocolate Factory: Unmöglich!

Für die Aktie Rocky Mountain Chocolate Factory stehen per 27.06.2021, 14:20 Uhr 7.84 USD an der Heimatbörse NASDAQ GM zu Buche. Rocky Mountain Chocolate Factory zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Rocky Mountain Chocolate Factory entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rocky Mountain Chocolate Factory. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 10,55 % ist Rocky Mountain Chocolate Factory im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (2,38 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 8,17 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Rocky Mountain Chocolate Factory-Aktie ein "Sell"-Rating.

