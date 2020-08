Rockwool A-: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Per 20.08.2020, 04:36 Uhr wird für die Aktie Rockwool A- am Heimatmarkt Copenhagen der Kurs von 2240 DKK angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Rockwool A- auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Rockwool A- führt bei einem Niveau von 29,78 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,66 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Rockwool A- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 54,96 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um -3,68 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +58,64 Prozent im Branchenvergleich für Rockwool A- bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent im letzten Jahr. Rockwool A- lag 59,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,45 Prozent und liegt damit 0,76 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 2,2). Die Rockwool A--Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

