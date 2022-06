Rockwell Medical Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Für die Aktie Rockwell Medical aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird am 06.06.2022, 17:08 Uhr, ein Kurs von 1.57 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Rockwell Medical auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Rockwell Medical. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rockwell Medical daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rockwell Medical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Rockwell Medical-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Rockwell Medical-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rockwell Medical vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 91,08 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,57 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Rockwell Medical somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rockwell Medical. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,55 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rockwell Medical momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Rockwell Medical auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. Rockwell Medical wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.