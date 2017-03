Rockwell Collins: Wir erwarten hier schöne Kursgewinne! Trading-Chance!

Rockwell Collins ist ein Zulieferer für die Luftfahrtbranche. Etwas zwei Drittel des Umsatzes wird mit der zivilen Luftfahrt gemacht und der Rest sind Aufträge aus dem Militärbereich. Die Aktie probt gerade den Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung, die man seit Ende 2014 mit Kursen zwischen 80,00 und 95,00 Dollar sieht. Der charttechnische Widerstand liegt bei 99,85 USD und diese Marke könnte einen Neustart bedeuten. Im März gab es bereits zwei Versuche über den Widerstand zu kommen, die aber bei maximal 99,30 Dollar abgewehrt wurden. Nach einem Test der Unterstützung am 27.03. gab es eine zaghafte Gegenbewegung, die den Kurs wieder über 97,00 USD führte. Die Chartindikatoren weisen auf weitere Gewinne hin und die Umsätze haben sich sehr schön nach oben geschraubt; sie liegen etwas auf einem 5-Jahreshoch! Vielleicht profitiert die Aktie auch von den durch Donald Trump angekündigten höheren Verteidigungsausgaben in den USA. Die nächsten Zahlen sind für den 21. April angekündigt. Es fehlt nur noch ein kleiner Kursgewinn und der erste Einstiegspunkt wäre nach unserer Meinung erreicht.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.