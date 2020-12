Rockwell Automation Aktie: Diese Insideraktivität wurde gemeldet!

Die Aktien von Rockwell Automation Inc (NYSE:ROK) bewegten sich um 1,3 % niedriger als der vorherige Schlusskurs. Senior Vice President Donato Thomas reichte am Montag, den 30. November, ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 1.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $255,00. Nach der Transaktion stieg die Beteiligung des leitenden Angestellten an Rockwell Automation Inc. auf 969 Aktien.

