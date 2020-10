Rocket Pro Insight: Was Sie wissen sollten

Die in Detroit ansässigen Rocket Companies bauen ihr Hypothekengeschäft nach dem Börsengang im Jahr 2020 weiter aus.

Was geschah: Rocket Companies (NYSE:RKT) kündigte am Montag die Einführung von “Rocket Pro Insight” an, einer Technologieplattform, die Immobilienmaklern Echtzeit-Updates zum Hypothekenstatus bietet.

“Unser Team nutzt ständig die Leistungsfähigkeit der Technologie, um den Hypothekenprozess zu rationalisieren und zu vereinfachen. Rocket Pro Insights ist die neueste Innovation ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung