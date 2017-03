Rocket Lab erhält $ 75 Millionen Finanzierung für den Ausbau der Produktion von Electron Raketen

- Rocket Lab erhält in einer D-Finanzierungsrunde $ 75 Millionen(USD) an Mitteln- Der Hauptinvestor ist Data Collective, weitere Investoren sindPromus Ventures, ein nicht bekannt gegebener Investor, und bereitsbestehende Investoren- Das Unternehmen erweitert seine Anlagen in Los Angeles zurSteigerung der Produktion von RaketenHuntington Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Rocket Lab, einprivates amerikanisch-neuseeländisches Raumfahrtunternehmen, gabheute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von$ 75 Millionen (USD) bekannt. Die Runde wurde von Data Collectiveangeführt, eine weitere Investition kam von Promus Ventures und einemnicht bekannt gegebenen Investor, sowie von den bereits bestehendenInvestoren Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures und K1W1. DerAbschluss dieser Runde bringt die gesamte, bisher von Rocket Laberhaltene Finanzierung auf $ 148 Millionen und das Unternehmen wirdderzeit mit mehr als $ 1 Milliarde (USD) bewertet."Der Abschluss dieser Finanzierungsrunde folgt auf einerfolgreiches Jahr, in dem Rocket Lab den Bau der ersten privatenWeltraumabschussrampe und den Transport der ersten Electron Rakete andie Rampe für unseren Teststart sah", sagte Peter Beck, CEO undGründer von Rocket Lab. "Die Finanzierung ermöglicht es uns, dieProduktion der Electron auszubauen, um die laufend hohe Nachfrage zuerfüllen, die wir in der wachsenden Branche für kleine Satellitensehen."Die Mission von Rocket Lab ist die Bereitstellung häufigerSatellitenstarts, welche die Fähigkeit von Satellitenunternehmenrevolutionieren, eine Erdumlaufbahn zu erreichen. Zahlreiche dieserUnternehmen haben Gerät auf Lager, bei dem sie schon seit Jahren aufeinen Start warten.Heute konnte Beck auch den Managing Partner von Data Collective,Matt Ocko, im Verwaltungsrat von Rocket Lab willkommen heißen, dersich den anderen Mitgliedern, David Cowan (Bessemer VenturePartners), Sven Strohband (Khosla Ventures) und Scott Smith (IridiumSatellites) anschließt."Derzeit warten kleine Satellitenunternehmen oft jahrelang, bisihnen ein Start in die Erdumlaufbahn ermöglicht wird und sie sinddabei dem Zeitplan größerer Nutzlasten - bei exorbitanten Kosten -ausgesetzt", sagte Matt Ocko von Data Collective. "Mit Rocket Lab hatdieser enorme Rückstau jetzt Zugriff auf einen häufigen, qualitativhochwertigen Startdienst, der Kunden die Möglichkeit bietet dorthinzu gelangen, wohin sie wollen und wann sie es wollen. Diekommerziellen und humanitären Möglichkeiten, die sich dadurcheröffnen, sind schier endlos und sie sollten zu einerFinanzierungswelle bei Raumfahrtinnovation führen.""Es ist ein Privileg, mit dem erfahrenen Team von Rocket Lab zuarbeiten. Starts waren die Hauptbarriere für den Eintritt in denKleinsatellitenmarkt und wir sind fest davon überzeugt, dass RocketLab dieses Vakuum mit seiner proprietären Technologieplattform, dervertikal integrieren Lieferkette und der privatenRaketenabschussbasis füllen wird", sagte Mike Collett von PromusVentures.Heute ist ebenfalls der Eröffnungstag des neuen Hauptsitzes vonRocket Lab in Huntington Beach, Kalifornien. Das Unternehmen ist seit2013 im Raum von LA anwesend und wird seine Technik- undGeschäftseinheiten in der 150.000 Quadratfuß großen Anlage ausbauen.Rocket Lab wird auch weiterhin seine Präsenz in Auckland, Neuseeland,verstärken, die den Launch Complex 1 von Rocket Lab auf NeuseelandsMahia Halbinsel unterstützt.Über ElectronRocket Lab wird Electron für den Start von Bildgebungs- undKommunikationssatelliten einsetzen. Kunden von Rocket Lab verwendendiese Satelliten für das Angebot von Dienstleistungen, darunteroptimierte Ernteüberwachung, verbesserte Wetterdienste, Internet ausdem All, Vorhersage von Naturkatastrophen, aktuelle maritime Datensowie Such- und Rettungsdienste.Electron ist eine ausschließlich aus Kohlefaser-Verbundwerkstoffhergestellte Trägerrakete, die 3D-gedruckte Rutherford-Motoren alsHauptantriebssystem verwendet. Elektron kann Nutzlasten von bis zu150 kg in 500 km, sonnensynchrone Umlaufbahnen befördern. Dies istdie Zielumlaufbahn für den schnell wachsendenKonstellationssatellitenmarkt. Zu den Kunden, die sich für denTransport mit Electron entschieden haben, zählen die NASA, Planet,Spire und Moon Express.Über Data CollectiveData Collective (DCVC) und seine Auftraggeber unterstützen seitüber zwanzig Jahren herausragende Personen, die weltweite Branchenverändern, und hat damit beigetragen, Milliarden Dollar an Vermögenfür diese Unternehmer zu erwirtschaften und gleichzeitig die Welt zueinem besseren Ort zu machen.DCVC wendet ein einmaliges Modell an, das ein Team von erfahrenenRisikokapitalgebern mit mehr als 50 Technologiemanagern und-fachleuten (CTOs, CIOs, Chief Scientists, Principal Engineers,Professoren von Stanford und Berkeley) in wichtigenFührungspositionen von Top 100 Technologieunternehmen undForschungsinstitutionen aus der ganzen Welt zusammenbringt. DCVCkonzentriert sich auf Seed-, Series A- und Wachstumsunternehmen, dieriesige Branchen mithilfe von Technologiekompetenz verändern. WeitereInformationen erhalten Sie auf www.dcvc.com und wenn Sie uns aufTwitter @dcvc folgen.Über Promus VenturesPromus Ventures ist ein Risikokapitalunternehmen mit Sitz inChicago, das in visionäre Soft- und Hardwareunternehmen vorwiegend inden USA und in Europa investiert. Das Unternehmen hat in mehr als 55private Technologieunternehmen investiert, darunter Bereiche wiekünstliche Intelligenz, Raumfahrt, Robotik, maschinelles Lernen,Computervision, VR/AR, vernetzte Fahrzeuge, Gesundheitstechnologie,Finanztechnologie, Versicherung und weitere. Promus Ventureskonzentriert sich vorwiegend auf frühe Seed- und SeriesA-Finanzierungsrunden und hat in innovative Unternehmen, wie Kensho,Spire, Navdy, AngelList, Mapbox, Airware, Layer, June, SwiftNavigation, Whoop, CrowdFlower und weitere investiert. WeitereInformationen finden Sie unter promusventures.com(http://promusventures.com/).Pressekontakt:Marcus Torrey, marcus@methodcommunications.comOriginal-Content von: Rocket Lab, übermittelt durch news aktuell