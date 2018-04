Rocket Internets Modegruppe schreibt weiter rote Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Online-Modehändler des Startup-Inkubators Rocket Internet schreiben weiter rote Zahlen.



Allerdings konnten die in der Global Fashion Group (GFG) zusammengefassten Unternehmen im vergangenen Jahr den operativen Verlust verringern, wie die GFG am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Beim Umsatz knackte die Gruppe, die mit Shops wie Lamoda, Dafiti oder Zalora in Wachstumsmärkten aktiv ist, die Milliardenmarke.

So stiegen die Erlöse der GFG um 23,5 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro, wie es hieß. Dabei schwächte sich das Wachstum im vierten Quartal auf 16,1 Prozent ab. Unter anderem Preissenkungen wirkten sich im Schlussquartal negativ auf die Rohertragsmarge aus, die daher um 4,4 Prozentpunkte auf 38 Prozent sank. Dank Einsparungen konnte die GFG den bereinigten operativen Fehlbetrag (Ebitda) dennoch von 28,3 Millionen auf 21,4 Millionen Euro zurückfahren. Für das gesamte Jahr wies die GFG ein operatives Minus von knapp 98 Millionen aus nach einem Verlust von 131 Millionen Euro im Vorjahr./nas/das