Rocket Internet will in Fintechs und künstliche Intelligenz investieren

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Aufbau zahlreicher Start-ups von Mode bis Essenslieferungen nimmt Rocket Internet weitere Geschäftsfelder ins Visier.



"Wir suchen mittlerweile auch Fintechs, Software, künstliche Intelligenz, Proptechs", umriss Vorstandschef Oliver Samwer am Freitag die Ziele. Brutto hat die Start-up-Fabrik demnach 2,6 Milliarden Euro in der Kasse, um Unternehmen zu gründen oder zu entwickeln. Proptechs bieten Technik für die Immobilienbranche (Property Technology), Fintechs Finanzdienstleistungen.