Rocket Internet: Das war es dann wohl schon!

„Hier, bei launchcircle, glauben wir daran, dass jeder Zugang zu herausragenden Talenten haben sollte“ – so steht es auf der Startseite der Entwickler-Plattform Launchcircle, nach wie vor. An Talente mag Geldgeber Rocket Internet zwar immer noch glauben, an sein Start-up aber offensichtlich nicht mehr. Nach Informationen des Branchendienstes Gründerszene wird die Plattform gut eineinhalb Jahre nach dem Start wieder eingestellt.

Ein Beitrag von Achim Graf.