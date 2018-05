Rocket Internet verkauft Onlinehändler Daraz an Alibaba

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

BERLIN (dpa-AFX) - Rocket Internet hat seine Anteile an der südasiatischen Onlinehandelsplattform Daraz an den chinesischen Alibaba-Konzern verkauft.



Einen Preis teilte Rocket am Dienstag zur Bekanntgabe des Geschäfts nicht mit.

Daraz wurde 2012 in Pakistan gegründet. Mittlerweile betreibt das Unternehmen auch Online-Marktplätze in Bangladesch, Myanmar, Sri Lanka und Nepal. Die Start-Up-Schmiede Rocket Internet hatte bereits den Online-Modehändler Lazada im vergangenen Sommer an Alibaba veräußert./she/tav/fba