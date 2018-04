Rocket Internet präsentiert Jahresbilanz

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Start-up-Fabrik Rocket Internet ist das Jahr 2017 durchwachsen verlaufen.



Zwar sanken bei wichtigen Beteiligungen des Unternehmens die Verluste. Das Jahresziel, drei Firmen in die Gewinnzone zu bringen, hatten die Berliner aber schon im Herbst auf dieses Jahr verschoben. Am Freitag (8.15 Uhr) will das Management die Geschäftszahlen für 2017 vorlegen. Rockets Holding Global Fashion Group mit den Onlinemodehändlern Lamoda, Dafiti und Zalora meldete bereits am Mittwoch einen gestiegenen Umsatz bei gesunkenem Verlust.