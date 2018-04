Rocket Internet kennt keine Gnade!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Rocket Internet hat sich von einem großen Aktienpaket des Kochbox-Versender Hello Fresh getrennt – und damit die Aktie auf Talfahrt geschickt. 12,2 Millionen Aktien des Berliner Essensstartup wolle man platzieren, hatte Rocket Internet zum Wochenanfang mitgeteilt – und der Ankündigung Taten folgen lassen. Von rund 14 Euro noch am Mittwochnachmittag ging es durch die Platzierung mit Hello Fresh schlagartig abwärts.

Ein Beitrag von Achim Graf.