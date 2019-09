Rocket Internet fährt erneut Umsatzplus ein

Weitere Suchergebnisse zu "Westwing Group AG":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Start-up-Investor Rocket Internet ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen.



Im Zeitraum Januar bis Juni stiegen die Erlöse von 24 Millionen Euro im Vorjahr auf 32 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn nach Steuern legte besonders stark von 297 Millionen Euro im Vorjahr auf 548 Millionen Euro zu. Die liquiden Mittel beliefen sich zuletzt auf 3 Milliarden Euro. Rocket Internet gründet und investiert in Internet- und Technologieunternehmen. Vier seiner großen Beteiligungen sind mittlerweile an der Börse notiert. Im vergangenen Jahr gingen die Online-Möbelhändler Westwing und Home24 aufs Parkett. Dazu kommen Hellofresh und Delivery Hero ./kro/fba