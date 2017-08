Rocket Internet: Wo bleibt die „Kursrakete“?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Rocket Internet hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen verleitete eine Analystin gar zu der Aussage, dass jetzt eine „Kursrakete“ starten könnte. Noch ist davon allerdings wenig zu spüren. In der vergangenen Handelswoche ging es zwar um mehr als 12 % nach oben, doch zum Auftakt der neuen Woche wurde wieder ein Abschlag in Höhe von 2 % verzeichnet. Damit steht für die vergangenen zwei Wochen per Saldo ein Ergebnis von +/- 0 % zu Buche.

Allerdings haben sich auch die fundamentalen Analysten auf die Seite des Beteiligungsunternehmens geschlagen. 80 % aller Analysten sehen in der Startup-Schmiede einen „Kauf“, 20 % votieren für „Halten“ und niemand für „Verkaufen“. Chartanalysten sind ebenfalls vergleichsweise optimistisch. Das Potenzial reiche noch immer bis zum 1-Jahres-Hoch bei 22,68 Euro vom 30. Januar 2017. Bis dahin sind noch gut 18 % aufzuholen. Allerdings gelte es zunächst, die 20-Euro-Marke zu überwinden.

Rocket Internet: Aufwärtstrend intakt

Damit bleibt das Urteil der technischen Analyse. Hiernach ist die Aktie weiterhin im Aufwärtstrend. Der Kurs verläuft in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen oberhalb des jeweils gleitenden Durchschnittskurses. Dies deutet auf einen starken und vor allem breiten Aufwärtstrend hin. Allerdings ist der Abstand zur 200-Tage-Linie nur minimal. In der längerfristigen Perspektive kämpft Rocket Internet damit mit dem Wechsel in den Abwärtstrend.

Die Aktie ist dennoch derzeit im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.