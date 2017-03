Rocket Internet: Wieder Fehlausbruch oder jetzt echte Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

Am 23.03. gab es erneut eine kleine Gegenwehr von einem Tief, das jetzt bei 15,253 Euro notierte. Wenn man den Chartindikatoren vertrauen kann, könnte es jetzt mit dem Wiederaufstieg anlaufen, denn die Umsätze sind wesentlich höher, als wir das am 16. und 17. März beobachten konnten. Die Aktie wurde 2014 mit einem Ausgabekurs von 42,50 Euro an die Börse gebracht, was am oberen Ende der Preisspanne lag.

Das Allzeithoch wurde gleich danach mit einem Kurs von 64,05 Euro markiert und von dieser Fantasie ist nicht mehr viel übrig geblieben. Bisher hatten wir Rocket Internet als einen der Turnaround-Kandidaten für das Jahr 2017 gesehen, was sich aber auch noch ergeben könnte. Einen Kursgewinn von rund 50% könnte man schon als Turnaround bezeichnen und diesen Gewinn könnte man bereits mit Kursen erreichen, die zuletzt Ende Januar geschrieben wurden. Wir sind sehr gespannt, ob sich die Gegenreaktion jetzt als Trading-Chance zeigt. Diese Trading-Chance könnte man mit einem Hebel-Produkt so richtig aufpeppen.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.