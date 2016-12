Rocket Internet: Verständnis für die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

was passiert bei der Aktie der Berliner Startup-Schmiede Rocket Internet? Ende 2014 war das Papier noch mehr als 56 Euro wert, mittlerweile notiert es bei unter 19 Euro. Allein in diesem Jahr büßte der Anteilsschein knapp 30 Prozent seines Wertes ein. Seit Anfang Mai wird das Chartbild indes von einer Seitwärtsformation geprägt. Die Zurückhaltung der Anleger hängt vor allem mit dem Geschäftsmodell des SDAX-Neulings zusammen. Als Beteiligungsgesellschaft investiert Rocket Internet in vielversprechende junge Internetfirmen. Dabei wird auf ein rasches Umsatzwachstum der einzelnen Firmen wertgelegt, Profitabilität ist zunächst zweitrangig. Bislang schreibt keine einzige Beteiligung schwarze Zahlen. Unter anderem ist der Konzern an Zalando und den Möbelhändlern Home24 und Westwing beteiligt. Das Konzept birgt viele Risiken. In diesem Jahr musste Rocket Internet einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag auf den Modehändler Global Fashion Group abschreiben. Zuletzt wurde die Beteiligung an dem Essenslieferanten Foodpanda an dessen Konkurrenten Delivery Hero verkauft. Im Gegenzug stockte Rocket Internet seine Anteile an Delivery Hero auf, doch beim genauen Hinschauen mutet auch dieser Deal wie ein großes Verlustgeschäft an. So gesehen darf auch die Kursentwicklung nicht verwundern, da die Anleger einfach Angst vor weiterer Geldverbrennung haben.

Kapitalspritze bei HelloFresh

Bei einer weiteren Beteiligungsfirma, dem „Kochbox“-Lieferanten HelloFresh, kam es in diesen Tagen im Rahmen einer Finanzierungsrunde zu einer Kapitalaufstockung in Höhe von 85 Mio. Euro. Zugrunde gelegt wurde ein Marktwert bei HelloFresh von 2 Mrd. Euro. Als Geldgeber fungiert neben dem bereits vorhandenen Anteilseigner Baillie-Gifford ein nicht namentlich genannter internationaler Investor. Durch die Finanzspritze schmilzt die Beteiligung von Rocket Internet um etwa 3 Prozentpunkte auf rund 53 Prozent.

