Rocket Internet: Treiben Börsengänge den Kurs weiter an?

die Nachricht, wonach die Rocket Internet-Beteiligung Delivery Hero einen separaten Börsengang vornehmen will, hat zunächst für eine erhöhte Nachfrage nach dem Rocket-Titel gesorgt.

Auch Analyst Lucas Boventer (Warburg Research) hat die Meldung in seiner Studie aufgegriffen und seine Kaufempfehlung bestätigt. Zudem plane auch ein US-amerikanischer Wettbewerber von HelloFresh, an dem Rocket Internet ebenfalls beteiligt ist, einen IPO. Andrew Ross (Barclays) wertet den Anlagehintergrund ebenfalls positiv. Ein erfolgreicher Börsengang ist seiner Meinung nach auf jeden Fall dazu angehalten, den Kurs der Muttergesellschaft weiter nach oben zu treiben. Die Anleger könnten noch rechtzeitig vom günstigen Chance-Risiko-Verhältnis profitieren, so der Experte.

Das Votum der Analysten der US-Bank JPMorgan fällt dagegen neutral aus. Die Quartalszahlen wurden noch einmal ausgewertet. Obwohl sich nicht alle Erwartungen erfüllt hätten, habe sich das Rocket Internet-Management jedoch optimistisch geäußert, was die Verbesserung der Profitabilität einzelner Beteiligungen betrifft.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Berenberg: „Buy“ – 53,00 Euro (+153 %)

Warburg Research: „Buy“ – 37,00 Euro (+77 %)

Barclays: „Overweight“- 24,15 Euro (+15 %)

JPMorgan: „Neutral“



Ein Beitrag von Ethan Kauder.